KI erfolgreich skalieren? So sehen Sie den Wald vor lauter Bäumen

Die meisten KI-Projekte verirren sich im Dickicht. Sie starten als schillernde Idee und enden im Unterholz: Laut einer aktuellen Gartner-Studie sterben 87 Prozent aller KI-Initiativen, bevor sie jemals echten Nutzen bringen.

Das Problem? Viele Unternehmen betreiben „KI-Theater“. Sie starren auf die glänzenden Tech-Bäume, verlieren aber den Blick für den gesamten Wert-Wald. Sie bauen Lösungen für Probleme, die es gar nicht gibt, und vergessen das wichtigste Fundament: die Struktur im eigenen Unternehmen. Viele Initiativen starten zwar vielversprechend, scheitern jedoch beim Übergang vom Piloten in den produktiven, skalierten Einsatz.

Im Handelsblatt-Podcast „So klingt Wirtschaft“ bringt Tiankai Feng, Director of Data & AI Strategy bei Thoughtworks, Licht ins Dunkel. Sein Rezept gegen das Projekt-Sterben ist das FOREST-Framework – Ihr digitaler Kompass für den KI-Dschungel.

Einblicke aus der Praxis: Vom Piloten zur Skalierung

Ein zentrales Problem laut Tiankai Feng: Unternehmen beginnen oft mit der technologischen Lösung, bevor das eigentliche Problem klar verstanden ist. Ohne dieses Fundament bleiben KI-Initiativen isoliert und schwer skalierbar.

Wie es richtig geht, zeigt ein Beispiel aus der Praxis: In der Forschungsabteilung eines internationalen Pharmaunternehmens führte der fehlende Zugang zu bereits vorhandenem Wissen zu hohen redundanten Aufwänden. Doch durch den gezielten, strukturierten Einsatz von KI konnten diese Prozesse deutlich effizienter gestaltet und die Time-to-Market spürbar verkürzt werden.