Introdução: Tendências em gestão de patrimônio: Expectativas em alta
Com o segmento ‘mass affluent’ em ascensão ea transferência histórica de riqueza abrem uma oportunidade única para a gestão de patrimônio, mas exigem a reinvenção de processos e práticas tradicionais.
Nesta edição de Perspectives, as pessoas especialistas da Thoughtworks destacam as mudanças necessárias para as gestoras de patrimônio atenderem às demandas dos clientes por serviços digitais mais integrados e ágeis, melhor acesso a novas classes de ativos e experiências que combinem confiança, propósito e transparência com crescimento sustentável.
Mercados emergentes estão impulsionando a expansão global de patrimônio
i. Gestoras de patrimônio sob pressão para entregar às clientes experiências personalizadas e fluidas
Oferecer, de forma consistente e em escala, produtos, insights e serviços personalizados às necessidades das cliente em seus diferentes estágios de riqueza e vida é crucial para atrair a nova geração de investidores e, ao mesmo tempo, controlar custos.
Nessa jornada, gestoras de patrimônio tradicionais devem buscar por um equilíbrio cuidadoso entre o oferecer opções padronizadas de autoatendimento que informem e engajem o investidor, e também uma perspectiva humana e soluções cuidadosamente personalizadas para apoiar decisões críticas.
"As empresas gestoras de patrimônio e consultoras tradicionais construíram confiança ao longo dos anos e, por isso, mantêm uma vantagem competitiva significativa. "O que elas estão lutando é para construir uma oferta digital que possa preencher algumas dessas outras lacunas."
Omar Bashir
Diretor Técnico de Serviços Financeiros, Thoughtworks
ii. Fechando o ciclo: Empoderando gestoras de patrimônio por meio dos dados
Dados de alta qualidade e recursos digitais, presentes ao longo do ciclo de vida do cliente, contribuem para uma melhor experiência tanto da pessoa assessora quanto da cliente, ao garantir que os leads e insights necessários para cultivar relacionamentos de longo prazo e prosperar em seus trabalhos estejam á disposição dos profissionais de assesoria financeira.
A IA Generativa, em particular, tem o potencial de reduzir o peso de pesquisa e tarefas administrativas inerentes ao papel do assessor, além de contribuir para a satisfação e retenção de talentos-chave em um mercado competitivo.
O ato da União Européia sobre IA: Uma abordagem para controle de sistemas de alto risco
iii. Obstáculos na jornada digital e de personalização
Ao embarcar na transformação digital, as gestoras de patrimônio frequentemente perdem de vista a necessidade de priorizar o básico: criar uma base de dados confiável, integrada e acessível, e uma definição clara do que significa agregar valor para o negócio.
Toda implementação tecnológica deve servir a esses objetivos e incorporar um processo de gestão de mudança que reoriente a organização e papéis-chave em torno da geração de resultados para o cliente, sem comprometer a segurança ou a governança.
"A maioria das empresas tem os recursos financeiros para iniciar a transformação, mas se outros elementos não mudarem com ela, elas não obterão os resultados que estão buscando. Não se trata apenas de tecnologia, mas também de cultura - qual é o apetite da empresa por experimentação, como as equipes estão organizadas para iteração e teste rápidos de MVPs no mercado, e em que medida treinamento, comunicação e incentivo à adoção e novas ferramentas fazem parte da jornada de mudança?"
Lenara Aliyeva
Diretora de Transformação Digital e Operações, Thoughtworks
iv. Como o mercado de gestão patrimonial está se preparando para a inovação
Possuir uma plataforma que serve como base para o desenvolvimento eficiente de produtos e a tomada de decisões baseadas em dados posiciona as gestoras de patrimônio para atender às demandas que só crescerão nos próximos anos, seja por opções de investimento mais sustentáveis, acesso a uma ampla gama de ativos alternativos ou estruturas de taxas mais transparentes.
Embora as complexidades e as expectativas das clientes e pessoas consultoras sempre demandem equilibrío com a necessidade de gerenciar compliance e riscos, a digitalização promete um setor mais resiliente, ágil e democrático para pessoas consultoras e pessoas investidoras.
"O verdadeiro poder dos dados e da IA se revela quando você os aproveita não apenas em um ponto específico da recomendação ao cliente, mas em todas as etapas do ciclo de vida do cliente."
Bhavin Shah
Consultor Principal, Gestão de Patrimônio e Mercados de Capital, Thoughtworks
