Introdução: Tendências em gestão de patrimônio: Expectativas em alta

Com o segmento ‘mass affluent’ em ascensão ea transferência histórica de riqueza abrem uma oportunidade única para a gestão de patrimônio, mas exigem a reinvenção de processos e práticas tradicionais.

Nesta edição de Perspectives, as pessoas especialistas da Thoughtworks destacam as mudanças necessárias para as gestoras de patrimônio atenderem às demandas dos clientes por serviços digitais mais integrados e ágeis, melhor acesso a novas classes de ativos e experiências que combinem confiança, propósito e transparência com crescimento sustentável.