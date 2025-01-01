Tendencias en la gestión de patrimonios: Grandes expectativas

Un floreciente segmento de “masas adineradas” y una transferencia de riqueza sin precedentes están presentando a la industria de gestión patrimonial una oportunidad única en una generación, pero algunos procesos y prácticas tradicionales tendrán que reinventarse para aprovecharla.

En esta edición de Perspectives, expertos de Thoughtworks en el campo describen los cambios necesarios para que los administradores de patrimonio satisfagan las demandas de los clientes de servicios digitales más fluidos, mejor acceso a nuevas clases de activos y experiencias que brinden confianza, propósito y transparencia junto con el crecimiento.