Edición #30 | Enero 2024

Elevando la experiencia de la gestión de patrimonios

Opiniones Back

Tendencias en la gestión de patrimonios: Grandes expectativas 

 

Un floreciente segmento de “masas adineradas” y una transferencia de riqueza sin precedentes están presentando a la industria de gestión patrimonial una oportunidad única en una generación, pero algunos procesos y prácticas tradicionales tendrán que reinventarse para aprovecharla.

 

En esta edición de Perspectives, expertos de Thoughtworks en el campo describen los cambios necesarios para que los administradores de patrimonio satisfagan las demandas de los clientes de servicios digitales más fluidos, mejor acceso a nuevas clases de activos y experiencias que brinden confianza, propósito y transparencia junto con el crecimiento.

 

Los mercados emergentes impulsan la expansión de la riqueza mundial

Gráfico lineal que muestra el aumento de la riqueza en las economías emergentes, con una previsión de que la renta media pase de un cuarto a casi un tercio de la riqueza mundial en 2027.
Fuente: Credit Suisse/UBS

 

 

i. Los gestores de patrimonios se ven presionados para ofrecer experiencias personalizadas y sin fricciones a los clientes

 

Ofrecer productos, conocimientos y servicios personalizados según las necesidades del cliente a medida que evolucionan a través de diferentes etapas del recorrido de la riqueza y la vida, de manera consistente y a escala, es clave para atraer a la nueva generación de inversores y, al mismo tiempo, mantener los costos bajo control.

 

Al lograr esto, los administradores de patrimonio tradicionales pueden lograr un cuidadoso equilibrio entre brindar opciones estándar de autoservicio que informen e involucren al inversionista, pero también una perspectiva humana y soluciones cuidadosamente adaptadas para respaldar las decisiones críticas.

Photo headshot of Omar Bashir, Technical Director for Financial Services, Thoughtworks
““Las empresas de gestión patrimonial y los asesores tradicionales han generado confianza a lo largo de los años y, por lo tanto, conservan una ventaja competitiva significativa. Lo que les cuesta es construir una oferta digital que pueda cerrar algunas de esas otras brechas.”

 

Omar Bashir
Director técnico de servicios financieros, Thoughtworks

 

ii. Cerrar el círculo: Capacitar a los asesores de gestión de patrimonios a través de los datos

 

Los datos de alta calidad y los recursos digitales a lo largo del ciclo de vida del cliente contribuyen a la experiencia del asesor y del cliente, al garantizar que los clientes potenciales y los conocimientos que los asesores necesitan para fomentar relaciones a largo plazo con los clientes y prosperar en sus trabajos estén fácilmente disponibles.

 

GenAI, en particular, tiene el potencial de reducir la carga administrativa y de investigación que implica la función de asesoramiento y, al contribuir a la satisfacción, garantizar que los administradores de patrimonio retengan a personas clave en un mercado de talentos difícil.

 

 

Ley de IA de la UE: Enfoque para controlar los sistemas de alto riesgo

Gráfico piramidal del nivel de riesgo de los sistemas de IA en el que la ausencia de obligaciones supone un riesgo bajo, la transparencia un riesgo limitado, los sistemas de IA regulados de alto riesgo un riesgo alto y las prácticas de IA prohibidas un riesgo inaceptable.
Fuente: European Commission

 

iii. Obstáculos en el camino hacia la digitalización y la personalización

 

Al emprender la transformación digital, los administradores de patrimonio a menudo pierden de vista la necesidad de centrarse ante todo en lo básico: crear una base de datos creíbles, integrados y accesibles, y una definición firme de lo que significa valor para el negocio.

 

Cualquier implementación de tecnología debe cumplir estos objetivos e incorporar un proceso de gestión de cambios que reoriente la organización y los roles clave para impulsar los resultados para el cliente sin comprometer la seguridad o la gobernanza.

 

Photo headshot of Lenara Aliyeva, Principal, Digital Transformation and Operations, Thoughtworks
“La mayoría de las empresas tienen los recursos financieros para comenzar a transformarse, pero si otros elementos no cambian con ello, no obtendrán los resultados que buscan. No se trata sólo de la tecnología, sino también de la cultura: ¿cuál es el apetito de la empresa por la experimentación, cómo se organizan los equipos para la iteración rápida y la prueba de MVP en el mercado, y en qué medida la formación, la comunicación y la adopción de nuevas herramientas forman parte del viaje del cambio?”

 

Lenara Aliyeva
Directora de operaciones y transformación digital, Thoughtworks

 

iv. Cómo la industria se está preparando para la innovación

 

Tener una plataforma que sirva como base para el desarrollo eficiente de productos y la toma de decisiones basada en datos posiciona a los administradores patrimoniales para satisfacer demandas que solo crecerán en los próximos años, ya sea para opciones de inversión más sostenibles, acceso a una gama más amplia de activos alternativos o estructuras de tarifas más transparentes.

 

Si bien las complejidades y las expectativas de los clientes y asesores siempre tendrán que equilibrarse con la necesidad de gestionar el cumplimiento y los riesgos, la digitalización promete una industria más resiliente, receptiva y democrática tanto para los asesores como para los inversores.

 

 

Photo headshot of Bhavin Shah, Principal Consultant, Wealth Management and Capital Markets, Thoughtworks
“El poder de los datos y la IA realmente surge cuando se aprovechan los datos no solo en un punto particular de recomendar algo al cliente, sino en cada etapa del ciclo de vida del cliente.”

 

Bhavin Shah
Consultor principal, gestión patrimonial y mercados de capitales, Thoughtworks

 

