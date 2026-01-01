Introducción: A mayor velocidad, más en juego

El proceso de desarrollo de productos está experimentando un cambio importante, ya que las organizaciones se esfuerzan por lanzar nuevas ofertas con todos los distintivos de grandeza bajo presiones de costos y plazos más estrictas. Muchos recurren a la IA generativa (GenAI) para satisfacer estas demandas, pero no siempre está claro cómo aplicar una tecnología en rápida evolución para crear productos con propuestas de valor únicas que fomenten una ventaja competitiva sostenible.

En este número, expertos en IA de Thoughtworks analizan las aplicaciones clave de GenAI en el ciclo de vida de desarrollo de productos y comparten las mejores prácticas que permiten a las empresas impulsar la diferenciación de productos y el valor empresarial con GenAI, evitando al mismo tiempo sus riesgos reales y presentes.