Introdução: Velocidades mais altas, riscos mais altos

O processo de desenvolvimento de produtos está passando por uma grande mudança à medida que as organizações se esforçam para lançar novas ofertas com excelência, sob pressões de custo e tempo ainda mais rigorosas. Muitas estão buscando a IA Generativa (GenAI) para atender a essas demandas, mas nem sempre está claro como aplicar essa tecnologia em rápida evolução para criar produtos com propostas de valor exclusivas que promovam uma vantagem competitiva sustentável.

Nesta edição, os especialistas em IA da Thoughtworks discutem as principais aplicações da IA Generativa (GenAI) em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e compartilham as melhores práticas que permitem às empresas impulsionar a diferenciação de produtos e o valor comercial com a IA Generativa, evitando seus riscos reais e presentes.