Introdução: Velocidades mais altas, riscos mais altos
O processo de desenvolvimento de produtos está passando por uma grande mudança à medida que as organizações se esforçam para lançar novas ofertas com excelência, sob pressões de custo e tempo ainda mais rigorosas. Muitas estão buscando a IA Generativa (GenAI) para atender a essas demandas, mas nem sempre está claro como aplicar essa tecnologia em rápida evolução para criar produtos com propostas de valor exclusivas que promovam uma vantagem competitiva sustentável.
Nesta edição, os especialistas em IA da Thoughtworks discutem as principais aplicações da IA Generativa (GenAI) em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de produtos e compartilham as melhores práticas que permitem às empresas impulsionar a diferenciação de produtos e o valor comercial com a IA Generativa, evitando seus riscos reais e presentes.
A adoção da IA Generativa no desenvolvimento de produtos deve acelerar até 2032
Seção i. Aumento ao longo do espectro de desenvolvimento de produtos
Ao contrário dos modelos clássicos de machine learning, a IA Generativa tem a capacidade de ser criativa e pode se associar a equipes de desenvolvimento de produtos em todos os estágios da inovação, desde sintetizar grandes quantidades de informações rapidamente até propor, visualizar e até mesmo validar ideias. As aplicações da IA Generativa variam de acordo com a indústria, em especial aquelas que enfrentam menos restrições regulatórias, de propriedade intelectual e de privacidade tendo mais flexibilidade e espaço para experimentação.
“A IA Generativa resolve o problema da página em branco que muitas vezes encontramos no início do processo criativo. Ela expande nosso pensamento sobre o que é possível, fornecendo-nos uma série de ideias para explorar e desenvolver.”
Rujia Wang
Diretora de Experiência do Cliente, Produto e Design, Thoughtworks
Seção ii. Melhores práticas e princípios; equilibrando os papéis da IA e das pessoas
Ao contrário da crença comum de que a adoção de IA exige recursos de dados significativos e habilidades avançadas, as barreiras para alavancar a IA Generativa para ganhos tangíveis no desenvolvimento de produtos são menores. Os maiores obstáculos estão na mente humana, e desapegar-se de princípios estabelecidos e noções preconcebidas é necessário para colaborar com a IA Generativa e produzir os melhores resultados. Embora a presença da IA como copiloto esteja mudando o papel das pessoas desenvolvedoras e a composição das equipes de produto, a direção criativa final – e as responsabilidades associadas – caberá aos humanos.
“Você precisa olhar para o seu fluxo de valor de desenvolvimento de produto, dividi-lo em partes onde você toma decisões importantes e, em seguida, perguntar a si mesmo: 'Devemos nos apioar para tomar esta decisão de produto com IA? Devemos aumentar? Ou devemos automatizar?' As respostas serão diferentes para cada empresa.”
Farooq Ali
Principal, Product Strategy & Delivery, Thoughtworks
Seção iii. Evitando consequências negativas
Reconhecer as falhas e limitações da IA Generativa e tomar medidas para mitigá-las é tão crítico quanto a necessidade de fomentar a fluência em IA. As organizações devem identificar onde o monitoramento e a intervenção humana são necessários para manter os padrões éticos e de conformidade. Pelo lado positivo, embora a IA Generativa crie problemas de governança, ela também tem o potencial de ajudar a resolvê-los.
“O desafio da governança não é governar a IA; trata-se de governar o conteúdo gerado por IA. O sistema operacional existente para fazer revisões de conteúdo, o processo editorial – pense em conformidade, privacidade, segurança, escanear tudo – uma vez que a adoção de IA Generativa aumente, a carga de trabalho também aumentará.”
Zichuan Xiong
Diretor de Produto de IA Generativa, Thoughtworks
Seção iv. Como o uso da IA Generativa irá evoluir
À medida que as tecnologias de IA Generativa e a capacidade das organizações de usá-las amadurecem, os papéis de desenvolvimento de produtos provavelmente convergirão e impulsionarão uma integração mais profunda com disciplinas como ciência de dados, economia comportamental e até mesmo filosofia. As metodologias de design também precisarão evoluir para levar em conta a IA, enquanto os próprios modelos se tornarão mais especializados e específicos do setor. A recompensa para as empresas que gerenciarem a jornada será a capacidade de aproveitar mais mentes e criatividade coletiva em um processo de tomada de decisão de produto rápido, eficaz e altamente descentralizado.
“Muitas decisões de produto agora estão centralizadas na equipe de produto. Já estamos começando a ver a descentralização dos dados, mas quando você começa a ver a descentralização da inteligência [habilitada pela IA Generativa], você verá a tomada de decisão distribuída acontecer.”
Farooq Ali
Principal, Product Strategy & Delivery, Thoughtworks
