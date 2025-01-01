“太多人把关注点放在了 ChatGPT 上，但 ChatGPT 只是冰山一角而已，”Thoughtworks 总监级咨询顾问 Barton Friedland 表示，“业界早就具备这种能力。不同之处在于，现在我们可以将 AI 本身作为交互界面，因此如果要针对欺诈检测、动态定价或供应链管理等功能开发一个系统，你可以直接告诉系统你想要什么，系统就会理解你的需求并产生预期结果，而不必你去逐步创建解决方案。我们与计算机的交互会更加顺畅，因为我们现在有更多的模式选择。”

“AI 已经达到一定的成熟水平，对于每个人来说，AI 的潜力变得越来越显而易见，越来越具体了，”Thoughtworks 总监级顾问 Ossi Syd 指出，“我们发现，越来越多的企业开始理解 AI 对于他们而言可能意味着什么，以及如何利用 AI 解决问题，由此带来的机遇也会越来越多。”

“企业只有采取审慎的 AI 方法，并破除自己对 AI 的某些误解，才能通过这种转变获得真正的好处。

例如，一种常见的误解是认为 AI 需要海量“干净”的历史数据，但事实并不一定是这样。Thoughtworks AI 与数据实践总监 David Colls 表示，“数据依然发挥着重要作用，但已发生一些重大转变。”

“仅通过审视历史数据无法驱动AI的创意性战略应用，还必须融合来自现实世界或集体想象的新数据，”他说，“另一方面，使用 AI 服务和基础模型可为企业提取大量未经分类的外部数据。这些数据虽然来自外部，但仍需要妥善管理，只有运用专业知识加以利用，才能发挥出可持续的优势。确切地说，需要重新审视 AI 是如何与数据联系在一起的。”

与之类似，对于企业纷纷聘用数据科学家的这股热潮，Colls 继续说道，“最好将需要考虑的 AI 问题都留给专门的 AI 和数据科学专家团队来处理，这是业界存在的另一种误解，也需要重新进行审视。AI 解决方案最终是为人设计的，具有领域和技术专业知识以及人本思维的跨学科团队可以助力企业充分发掘 AI 解决方案的价值。”