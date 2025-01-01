"Seja o que for que você faça, certifique-se de que a IA leve sua empresa adiante de alguma forma - pode ser algo que não seja dinheiro - e esteja pronto para provar isso com números", diz Syd. "As metas de negócios são a base que forma o teste de sanidade definitivo para tudo o que você faz em uma empresa."

"Quando as grandes equipes de entrega não recebem métricas claras para determinar como seu trabalho se alinha com a estratégia de negócios, não importa o que elas criem; isso não necessariamente as levará na direção certa", concorda Friedland. "À medida que as organizações criam algo, elas precisam ser capazes de medir se isso está repercutindo nas clientes e atingindo as metas de negócios, além de obter feedback em tempo real sobre o que está faltando."

Ao mesmo tempo, um conjunto separado de métricas de IA pode, na verdade, introduzir um viés, dependendo de como elas são projetadas. "Quaisquer que sejam as métricas que as organizações usem para avaliar o sucesso de seus negócios, elas também farão a mesma mágica com a IA", diz Syd.

"É o mesmo que acontece com a digitalização", acrescenta. "Pode prejudicar seus negócios se você for enganado por métricas semi-artificiais para demonstrar o quão 'digital' ou 'IA' você é agora. As principais perguntas devem ser: Você está fazendo negócios melhores? E você tem uma visão realista de como expandir os negócios quando tiver sucesso?"

Dependendo do contexto da organização, a produtividade e a experiência de cliente / de clientes costumam ser considerações importantes desde o início. Mas "as medidas de capacidade interna - como a conscientização do potencial da IA para as equipes, o conforto em explorar, adotar ou implantar soluções de IA - também são indicadores importantes, para dar às organizações a confiança de que estão no caminho certo em direção aos indicadores mais atrasados de experiência da cliente, produtividade e melhoria de receita", diz Colls.

Para as organizações que estão se perguntando se devem dar o salto ou como justificar os orçamentos necessários, especialistas da Thoughtworks recomendam que elas vejam a IA como um investimento incremental na mudança contínua dos negócios, em vez de um exercício autônomo e orientado por tecnologia - e como algo que evoluirá com a empresa.

"Trate a IA como você tratou os computadores e o software até agora", diz Syd. "A questão não é se você usa computadores ou software em sua empresa, mas como. Embora a IA tenha o poder de efetuar mudanças maiores, as perguntas a serem feitas ainda são semelhantes - não se deve usá-la ou não, mas como."

"Lembre-se de que, neste momento, estamos olhando para uma fatia no tempo", diz Colls. "Não deixe que as soluções atuais ditem seu pensamento; elas não surgiram da noite para o dia. A IA já está difundida. Este período é um passo mais íngreme, catapultando a IA para a frente na experiência de usuária, mas ainda é um passo em uma longa escalada para a IA onipresente.

Portanto, qualquer resposta deve considerar seguir a trajetória futura de forma sustentável, bem como capitalizar os recursos atuais."

Os esforços para praticar uma IA responsável e regulamentações mais rígidas impulsionarão "melhores maneiras de lidar com falhas para que possamos colher as vezes em que ela acerta", explica ele. "Os desenvolvimentos na confiabilidade de modelos complexos, para que as pessoas possam ter confiança de que eles funcionarão conforme o esperado, possibilitarão um novo campo de oportunidades que as organizações não buscarão no momento, porque não têm essa garantia de segurança ou previsibilidade."

O impacto total da IA nos negócios "não dependerá tanto explicitamente da IA em si, mas sim de como as iniciativas serão alavancadas e ampliadas pelo que a IA pode fazer", observa Friedland. E é o potencial de ampliar ainda mais as conexões entre dados, sistemas, o humano e o técnico que ele vê pronto para revolucionar os negócios nos próximos anos.

"Se você interconectar efetivamente a estratégia com a IA, os dados e a engenharia que a suportam, você permitirá que as pessoas obtenham valor dos dados e de suas experiências diárias para que possam ter ideias muito melhores do que qualquer indivíduo por conta própria - e acabar com sistemas de desempenho muito superior", diz ele.