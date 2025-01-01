Potencia al cuadrado: Cómo las capacidades humanas potenciarán el impacto empresarial de la IA

"Muchas personas se centran en ChatGPT cuando es solo la punta del iceberg", dice Barton Friedland, Advisory Principal Advisory de Thoughtworks. "Las capacidades han existido durante algún tiempo. Lo que ha cambiado es que ahora podemos utilizar la propia IA como interfaz, por lo que si hay un sistema para algo como la detección de fraudes, la fijación dinámica de precios o la gestión de la cadena de suministro, en lugar de tener que señalar y hacer clic para llegar a una solución, simplemente puedes decirle al sistema lo que quieres, y puede entender y producir el resultado que esperas. Nuestra interacción con las computadoras será más fluida, porque ahora tenemos una mayor variedad de modalidades".

"La IA ha alcanzado un nivel de madurez donde su potencial se ha vuelto más visible y tangible para todos", dice Ossi Syd, Advisory Principal Advisory de Thoughtworks. "Veremos más y más oportunidades a medida que más organizaciones comiencen a comprender lo que podría significar para ellas y cómo se puede utilizar para resolver problemas".

Los verdaderos beneficios de este cambio solo se acumularán para las organizaciones que adopten un enfoque deliberado y se liberen de algunas de las ideas erróneas en torno a la IA.

Tomemos el mito común de que la IA requiere grandes cantidades de datos históricos "limpios", cuando en realidad eso no es necesariamente cierto. "Los datos aún desempeñan un papel crítico, pero hay cambios clave", señala David Colls, Director of AI and Data Practice de Thoughtworks.

"Las aplicaciones creativas y estratégicas no pueden basarse únicamente en mirar hacia atrás, sino que deben incorporar datos novedosos del mundo o de tu imaginación colectiva", dice. "El uso de servicios y modelos de IA, por otro lado, extrae grandes cantidades de datos externos pero no diferenciados en tu organización. Estos solo proporcionan una ventaja sostenible cuando se aprovechan con tu experiencia y, aunque sean externos, aún requieren una gobernanza considerada. Es necesario reexaminar cómo se conecta la IA con los datos".

Del mismo modo, a pesar de todo el enfoque en contratar científicos de datos, "la idea de que las consideraciones de IA son mejores dejadas a un equipo dedicado de expertos en IA y ciencia de datos es otro mito que debe desaparecer", continúa Colls. "Las soluciones de IA están diseñadas en última instancia para las personas, y un equipo multidisciplinario que comprenda tanto el dominio como la experiencia técnica, así como un enfoque humano, permitirá a las organizaciones.

Syd aconseja a las empresas que no se sientan demasiado intimidadas por lo que podría implicar la implementación de la IA, ni que esperen resultados inmediatos. "Existe la creencia de que la integración y adaptación de la IA es un gran salto que requiere inversiones significativas antes de producir resultados, cuando en realidad tanto la transformación como el proceso de la IA son más graduales", explica. "La misma creencia se asociaba con la transformación digital en el pasado".

Las organizaciones, y su personal, también pueden descartar las preocupaciones de que los modelos avanzados de IA generativa vuelvan obsoletos muchos roles. "Hubo un período en el que la automatización de extremo a extremo se consideraba la solución, pero una serie de incidentes han demostrado que no es un enfoque muy resistente", dice Colls. "Los roles no necesariamente serán reemplazados por completo, pero las tareas mundanas serán más fáciles de realizar. Las personas se dedicarán a establecer la dirección y manejar desviaciones de los parámetros normales, aplicando pensamiento creativo y resolución de problemas para lidiar con esas situaciones".

Los mejores resultados se pueden lograr "no necesariamente siguiendo la exageración, sino reconstruyendo tu estrategia teniendo en cuenta esta evolución tecnológica", agrega Friedman. "La tecnología solo es realmente efectiva cuando amplifica lo que es distintivo de tu organización, reduce la fricción y apoya el crecimiento".