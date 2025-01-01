Introducción: ¿Creerse el “hype”?
El entusiasmo en torno a la IA se ha disparado desde el lanzamiento de ChatGPT, pero es sólo una faceta de un cambio mucho más fundamental. El verdadero cambio es cómo la IA está madurando para introducir nuevas fronteras de interacción y oportunidades sin precedentes para que las organizaciones la integren en todos los aspectos de la empresa, al tiempo que gestionan los riesgos que ello puede conllevar.
En esta edición de Perspectives, las personas especialistas de Thoughtworks explican cómo diseñar estrategias para una nueva era de la IA, para nutrir un activo fiable y valioso que apoye y amplifique el talento humano, y amplíe la capacidad de la empresa para crecer, innovar y sobresalir.
Apetito por el conocimiento de la IA
Fuente: Deutsche Bank, Google Trends
"Veremos cada vez más oportunidades a medida que más organizaciones empiecen a entender lo que [la IA] puede significar para ellas, y cómo puede utilizarse para resolver problemas."
Ossi Syd
Principal Consultant, Thoughtworks
i. Por qué una estrategia de IA es ahora asunto de todos
Más que una herramienta específica, las empresas deben considerar que la IA evoluciona hacia algo parecido a lo que las computadoras e Internet significan hoy para las empresas: un facilitador omnipresente y fundamental de la creación de valor. Pero sólo puede tener éxito en ese papel si se convierte en un elemento central de la estrategia de la organización, ya que afectará a prácticamente todos los procesos y funciones, así como a las personas que los impulsan.
Garantizar que esta estrategia sea sólida, pertinente y, sobre todo, realista requiere una profunda alineación entre la tecnología y los objetivos empresariales, un fuerte patrocinio ejecutivo y una evaluación sensata de dónde es probable que la IA alivie los puntos débiles y produzca los resultados más significativos.
Los elementos de una estrategia de IA exitosa
Fuente: Thoughtworks
"La capacidad de crear o consumir soluciones no va a ser necesariamente su elemento diferenciador, pero sí la capacidad de integrarlas en sus procesos y productos de la mejor manera."
David Colls
Director of AI and Data Practice, Thoughtworks
ii. Casos de uso que generan resultados
Los datos son un recurso vital y un camino óptimo para que las organizaciones exploren una amplia gama de posibilidades de mejora de la inteligencia artificial (IA). Mantener los sistemas actualizados, reducir los procesos manuales laboriosos para respaldar operaciones complejas y unir fuentes de información para obtener conocimientos son todas formas en las que las inversiones en IA de las organizaciones están generando retornos en términos de dinero, tiempo y participación del cliente.
Pero las implicancias de los desarrollos recientes de la IA van más allá de la productividad y la eficiencia. Cada vez es más viable utilizar la IA como un motor creativo que puede impulsar la innovación de productos y permitir que los tomadores de decisiones salgan de sus propias perspectivas, de manera que tomen decisiones más discernibles y se generen nuevas ideas.
La IA tiene el potencial de abordar tanto problemas tácticos simples como desafíos estratégicos complejos.
Fuente: Thoughtworks
iii. Directrices y buenas prácticas
A medida que la IA se vuelve más sofisticada y ubicua, también aumenta el potencial de uso indebido y abuso. Sin embargo, las organizaciones pueden abordar de manera confiable y proactiva estos riesgos construyendo sobre la misma base de prácticas éticas y valores claros que existen en cualquier empresa sostenible.
Al establecer las directrices adecuadas, pero ligeras, a lo largo del ciclo de vida de una solución de IA, desde la colaboración de equipos diversos hasta adoptar un enfoque de desarrollo basado en pruebas, considerando la explicabilidad de un modelo y diseñando para permitir una "jubilación elegante" si es necesario, las empresas ofrecerán productos que son resilientes y confiables en términos de privacidad, seguridad y impacto social más amplio.
Aumento constante de incidentes y controversias relacionados con la IA informados en la última década
Fuente: Institute for Human-Centered AI, Stanford University, April 2023
iv. Guiando el negocio hacia el futuro con IA y un toque humano experto
A medida que la IA se desarrolla,líderes empresariales deberán encontrar un difícil equilibrio entre estar alerta ante los desafíos que pueden plantear las nuevas soluciones, fomentar la adopción y dejar espacio para la innovación. Dado que la mayoría de estos desafíos están arraigados tanto en las personas como en la tecnología, obtener el apoyo de los usuarios, mantener la mente abierta en cuanto a dónde deben comenzar y terminar las interacciones entre los humanos y la IA, y establecer referencias claras para el progreso, evitará problemas en el futuro.
Las empresas también pueden confiar en que algunas cosas se volverán más fáciles y darán grandes pasos adelante a medida que la IA continúe evolucionando. Una mayor transparencia abordará las preocupaciones sobre la explicabilidad y confiabilidad de los modelos de IA, mientras que los vínculos entre los datos, la ingeniería y el ingenio humano se volverán aún más fluidos, elevando los sistemas y las personas a nuevos niveles de rendimiento.
"Si conectas eficazmente la estrategia con la IA, los datos y la ingeniería que la respalda, permitirás que las personas obtengan valor de los datos y sus experiencias diarias para que puedan generar ideas mucho mejores que cualquier individuo por sí solo, y obtendrán sistemas de mayor rendimiento".
Barton Friedland
Principal Advisory Consultant, Thoughtworks
