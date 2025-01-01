Introducción: ¿Creerse el “hype”?

El entusiasmo en torno a la IA se ha disparado desde el lanzamiento de ChatGPT, pero es sólo una faceta de un cambio mucho más fundamental. El verdadero cambio es cómo la IA está madurando para introducir nuevas fronteras de interacción y oportunidades sin precedentes para que las organizaciones la integren en todos los aspectos de la empresa, al tiempo que gestionan los riesgos que ello puede conllevar.

En esta edición de Perspectives, las personas especialistas de Thoughtworks explican cómo diseñar estrategias para una nueva era de la IA, para nutrir un activo fiable y valioso que apoye y amplifique el talento humano, y amplíe la capacidad de la empresa para crecer, innovar y sobresalir.