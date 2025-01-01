Introdução: Acreditar na propaganda?

A empolgação em torno da Inteligência Artificial (IA) aumentou muito desde o lançamento do ChatGPT, mas ela é apenas uma faceta de uma mudança muito mais fundamental. A verdadeira mudança é como a IA está amadurecendo para introduzir novas fronteiras de interação e oportunidades sem precedentes para que as organizações a integrem em todos os aspectos do negócio, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos que podem vir com isso.



Nesta edição da Perspectives, os especialistas da Thoughtworks explicam como moldar estratégias para uma nova era de IA, para nutrir um ativo confiável e valioso que apoie e amplie o talento humano e amplie a capacidade da empresa de crescer, inovar e se destacar.