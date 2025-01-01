Introdução: Acreditar na propaganda?
A empolgação em torno da Inteligência Artificial (IA) aumentou muito desde o lançamento do ChatGPT, mas ela é apenas uma faceta de uma mudança muito mais fundamental. A verdadeira mudança é como a IA está amadurecendo para introduzir novas fronteiras de interação e oportunidades sem precedentes para que as organizações a integrem em todos os aspectos do negócio, ao mesmo tempo em que gerenciam os riscos que podem vir com isso.
Nesta edição da Perspectives, os especialistas da Thoughtworks explicam como moldar estratégias para uma nova era de IA, para nutrir um ativo confiável e valioso que apoie e amplie o talento humano e amplie a capacidade da empresa de crescer, inovar e se destacar.
Um apetite por conhecimento de IA
“Veremos cada vez mais oportunidades à medida que mais organizações começarem a entender o que a IA pode significar para elas e como ela pode ser usada para resolver problemas.”
Ossi Syd
Consultor Principal, Thoughtworks
i. Porque uma estratégia de IA agora é assunto de todos os setores
Em vez de uma ferramenta específica, as empresas devem considerar que a IA está evoluindo para algo parecido com o que os computadores e a Internet significam para as empresas atualmente: um facilitador onipresente e fundamental para a criação de valor. No entanto, ela só poderá ser bem sucedida nesse papel se for transformada em um elemento central da estratégia da organização, uma vez que afetará praticamente todos os processos e funções, bem como as pessoas que os controlam.
Para garantir que essa estratégia seja sólida, relevante e, acima de tudo, realista, é necessário um alinhamento profundo entre a tecnologia e as metas de negócios, um forte patrocínio executivo e uma avaliação equilibrada das áreas em que a IA provavelmente aliviará os pontos problemáticos e produzirá resultados mais significativos.
Os elementos de uma estratégia de IA bem-sucedida
“A capacidade de criar ou consumir soluções não será necessariamente seu diferencial - mas a capacidade de integrá-las em seus processos e produtos da melhor maneira é”
David Colls
Diretor de IA e prática de dados, Thoughtworks
ii. Casos de uso que geram resultados
Os dados são um recurso vital e um caminho ideal para as organizações explorarem uma ampla gama de possibilidades de aumento da IA. Manter os sistemas atualizados, reduzir os processos manuais que exigem muita mão de obra para dar suporte a operações complexas e reunir fontes para fornecer percepções são todas as maneiras pelas quais os investimentos em IA das organizações estão gerando retornos em termos de dinheiro, tempo e envolvimento do cliente.
Mas as implicações dos recentes desenvolvimentos de IA vão além da produtividade e da eficiência. Está se tornando cada vez mais viável usar a IA como um mecanismo criativo que pode dimensionar a inovação de produtos e permitir que os tomadores de decisão saiam de suas próprias perspectivas, para que façam escolhas mais criteriosas e novas ideias surjam.
IA tem o potencial de abordar tanto questões táticas simples quanto desafios estratégicos complexos
iii. Grades de proteção e boas práticas
À medida que a IA se torna mais sofisticada e onipresente, o potencial de uso indevido e abuso também aumenta. Mas as organizações podem lidar com esses riscos de forma confiante e proativa, construindo a mesma base de práticas éticas e valores claros que existem em qualquer empresa sustentável.
Ao estabelecer as proteções corretas, mas leves, durante todo o ciclo de vida de uma solução de IA, desde a formação de equipes diversificadas até a adoção de uma abordagem de desenvolvimento orientada por testes, levando em consideração a explicabilidade de um modelo e projetando para permitir a "aposentadoria graciosa", se necessário, as empresas fornecerão produtos resilientes e confiáveis em termos de privacidade, segurança e impacto social mais amplo.
Aumento constante de incidentes e controvérsias de IA relatados na última década
iv. Orientar os negócios com IA e um toque humano qualificado
À medida que a IA se desenvolve, os líderes empresariais serão solicitados a encontrar um equilíbrio difícil entre permanecerem alertas aos desafios que as novas soluções podem representar, impulsionar a adoção e deixar espaço para a inovação. Como a maioria desses desafios está enraizada tanto nas pessoas quanto na tecnologia, obter a adesão da pessoa usuária, manter a mente aberta sobre onde as interações entre humanos e IA devem começar e parar e estabelecer referências claras para o progresso evitarão problemas no futuro.
As empresas também podem contar com algumas coisas que ficarão mais fáceis e darão passos mais largos à medida que a IA continua a evoluir. Uma melhor transparência abordará as preocupações sobre a explicabilidade e a confiabilidade dos modelos de IA, enquanto os vínculos entre dados, engenharia e engenhosidade humana se tornarão ainda mais perfeitos, elevando sistemas e pessoas a novos níveis de desempenho.
“Se você interconectar efetivamente a estratégia com a IA, os dados e a engenharia que a suportam, você permitirá que as pessoas obtenham valor dos dados e de suas experiências diárias, para que possam ter ideias muito melhores do que qualquer indivíduo por conta própria - e acabar com sistemas de desempenho muito mais alto.”
Barton Friedland
Consultor Consultivo Principal, Thoughtworks
