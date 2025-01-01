这并不仅是指提供最佳实践建议或被动地满足客户的要求。如刘阳所言，真正的价值是在服务提供商职权范围内对数字产品负责，“迅速了解当前的情况和挑战，并与客户一起努力改进数字产品”。

Shaw 指出，虽然成本始终是驱动企业变革的主要因素，但如果要让合作关系发挥真正的价值，重点应该放在三到五年的总拥有成本上。

他解释道，“你需要考虑的不是每个工单、每次故障或每次改进要收取多少费用，而是要考虑运行一个应用程序的成本是否会随着时间的推移而降低。你是否在改进应用程序，使它能更快地演进？你能否更高效地改进应用程序，从而降低这些方面的费用？

“传统的托管服务销售方式意味着企业为自己实际上没有获得的成果付费。”他补充道，“他们可能要支付一定数量的故障或支持的费用。然而，他们本应该按成果付费。不仅要保持应用程序正常运行，还要确保应用程序不断演进和改进，这样一来，他们支付的费用才能最终产生更大的回报。

Nivetha 认为，在合作关系中，真正的价值往往会随着时间的推移而累积。

在标准开发过程中，“第二阶段是持续开发应用程序，并添加更多功能和用户。”她说，“到那时候，你应该关注的是如何创造更多价值，而不是如何降低成本。一旦进入第三阶段，DAMO 托管服务团队会更多地关注自动化，从真实用户那里获得反馈，了解各自模式，探索是否还能做点什么来使应用程序更高效地运行。”



增强稳定性、加快交付、降低总拥有成本，付出的努力最终会带来战略改进，因为这些努力通常有助于客户了解系统的实际状态，突出潜在风险以及可以改进的领域和技能。

“至少在少数情况下，我们会从评估开始，查看代码库和所有事件，并确定可以实施改进和自动化的地方，了解安全漏洞以及测试自动化方面质量关口比较薄弱的情况。”Nivetha 指出,“我们还采用了数据面板，可以全面了解关键指标，如解决问题的平均时间和部署数量。”

她补充道，“即使是管理‘棕地’项目，也就是接管由不同供应商长期维护的应用程序，DAMO 托管服务团队也会努力改进这些应用程序，延长它们的运行时间，并随着时间的推移不断提升这些应用程序的价值。我们就是这样相辅相成、相得益彰，而且我们最终仍然会为客户增加价值。”