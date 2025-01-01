Isso não significa simplesmente dar conselhos sobre práticas recomendadas ou atender passivamente às solicitações da cliente. O valor real, como diz Liu, é assumir a propriedade dos produtos digitais sob a alçada de quem está provendo serviços, "compreendendo rapidamente a situação e os desafios atuais e trabalhando com as clientes para melhorar um produto digital".

Shaw ressalta que, embora o custo sempre continue sendo o principal motivador para as empresas, ao tentar estabelecer o valor real de um relacionamento, o foco deve estar no custo total de propriedade ao longo de três a cinco anos.

"Em vez de analisar quanto é cobrado por tíquete, por interrupção ou por aprimoramento, você precisa considerar se o custo de operação de um aplicativo está diminuindo ao longo do tempo", explica ele. "Você está melhorando o aplicativo para que ele possa evoluir mais rapidamente? Você pode desenvolver o aplicativo com mais eficiência para que o custo de fazer esses aprimoramentos diminua?"

"A forma como os serviços gerenciados são vendidos tradicionalmente significa que as empresas estão pagando por coisas que não recebem de fato", acrescenta. "Elas podem estar pagando por um determinado número de interrupções ou tíquetes de suporte que são registrados. Em vez disso, elas deveriam estar pagando pelos resultados. Não apenas para manter o aplicativo em funcionamento, mas para garantir que ele evolua e melhore, já que, em última análise, eles obtêm mais pelo seu dinheiro dessa forma."

Nivetha concorda que o valor real tende a se acumular nos relacionamentos com o passar do tempo.

No processo de desenvolvimento padrão, "o segundo estágio é aquele em que o aplicativo passa por um desenvolvimento contínuo e você adiciona mais recursos e usuários", diz ela. "Nesse momento, você não deve se concentrar em como reduzir custos, mas em como agregar valor. Quando o aplicativo passa para o estágio três, as equipes de serviços gerenciados da DAMO se concentram mais na automação,



obtendo feedback de usuários reais, compreendendo os padrões e verificando se há algo que possamos fazer para executá-lo com mais eficiência."

Os esforços para aumentar a estabilidade, acelerar o tempo de entrega e reduzir o custo total de propriedade podem, em última análise, culminar em avanços estratégicos, já que muitas vezes ajudam as clientes a entender o estado real de seus sistemas, destacando os riscos em potencial, bem como as áreas e habilidades que podem ser direcionadas para melhorias.

"Pelo menos em alguns casos, quando começamos com uma avaliação, examinamos a base de código, todos os incidentes e identificamos áreas em que podemos melhorar e automatizar, bem como vulnerabilidades de segurança e áreas de automação de testes em que os portões de qualidade eram um pouco ruins", observa Nivetha. "Também implementamos painéis que dão visibilidade total sobre as principais métricas, como tempo médio de resolução (e) número de implementações."

"Mesmo ao gerenciar o trabalho 'brownfield', em que as equipes de serviços gerenciados da DAMO assumem aplicativos desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes fornecedores, elas se esforçam para aprimorá-los para que possam funcionar por um período mais longo e aumentar o valor do aplicativo ao longo do tempo", acrescenta. "É assim que nos integramos e complementamos uns aos outros, e ainda agregamos valor para a cliente no final do dia."