

1. 改变思维方式，忘记软件“维护”这个词

由于各种漏洞层出不穷，再加上用户对软件故障的容忍度不断降低，软件开发企业如履薄冰，一旦在维护应用程序的完整性方面出现任何失误，都可能蒙受严重的财务和声誉损失。传统的故障修复和补丁主导的方法已不足以保证软件安全、稳定，达到性能预期。

这些现实问题要求企业转变思维方式，将在软件生命周期构建阶段倾注的关注、重视和创新延续至运行阶段。