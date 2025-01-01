Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
第 26 期 | 2023 年 4 月

软件开发不能安于维护，持续演进才是王道

引言

 

开发一款新应用程序是一个会持续多年的过程，完成构建只是走完了第一步，此后不仅要确保应用程序持续正常运行，还要确保其紧跟技术发展，满足客户要求。

 

内部资源紧张，技术债务攀升，促使越来越多的企业探索采用托管服务，减轻软件维护负担。

 

在本期《视野》中，Thoughtworks 专家阐述了如何构建这类合作伙伴关系，从而使企业从被动的维护支持转变为持续更新和增强应用，提高弹性，降低总拥有成本。

 

 

维护和技术负债消耗了开发人员的大量时间

 

开发人员一周大约要用 1 天的时间处理技术债

来源: Stepsize

 
Photo headshot of Yang Liu, Principal Consultant, Thoughtworks
“在当前环境中，企业尽管预算有限，但依然希望不断促进数字产品升级换代，使之能够灵活适应、快速响应，增强业务弹性。但这样就意味着，维护不仅仅是保持软件正常运行，还需要开展工程工作，从而减轻技术负债，改善架构，提高软件质量。”

 

刘阳
Thoughtworks总监级咨询师

 


1. 改变思维方式，忘记软件“维护”这个词

 

由于各种漏洞层出不穷，再加上用户对软件故障的容忍度不断降低，软件开发企业如履薄冰，一旦在维护应用程序的完整性方面出现任何失误，都可能蒙受严重的财务和声誉损失。传统的故障修复和补丁主导的方法已不足以保证软件安全、稳定，达到性能预期。

 

这些现实问题要求企业转变思维方式，将在软件生命周期构建阶段倾注的关注、重视和创新延续至运行阶段。

软件漏洞暴增，企业疲于应对

 

过去十年，漏洞增加了两倍多

Chart showing that the number of vulnerabilities has increased by triple, from 50,732 to 166,938 in the last 10 years
Chart showing that the number of vulnerabilities has increased by triple, from 50,732 to 166,938 in the last 10 years

来源: Skybox

 

 
 

 

2. 人才在自我修复型企业中的作用

 

随着公司不断增加软件投入，将维护视为低价值服务的这种观念必须改变。拥有高质量代码库的数字应用程序，需要由具备相关技能和洞察力的合格开发人员和工程师进行管理。要降低与应用程序相关的成本并使应用程序具有卓越的性能，需要抓住机会实施改进和自动化，而只有主动的人才能够发现这种机会。

 

这类人才仍然短缺，但将技术视为核心优势的企业可以寻求采用新一级托管服务，如 Thoughtworks 的 DAMO™（数字应用管理及智慧运营服务） 托管服务，帮助提升内部能力水平。

新一级托管服务的重点和优势

 

DAMO™ 托管服务(数字应用管理及智慧运营服务)彻底改变了数字资产管理方式

Diagram shows that a focus on the customer (not just tickets), agile engineering practices, low tech debt and evolving site reliability and data operations contribute to future-ready digital operations.
Diagram shows that a focus on the customer (not just tickets), agile engineering practices, low tech debt and evolving site reliability and data operations contribute to future-ready digital operations.

来源: Thoughtworks

 

 

3. 高效合作伙伴关系的特点

 

将软件相关工作责任转交给合作伙伴，有助于企业弥补重要的资源和技术差距。但并非所有合作伙伴都能提供同等水平的服务。在选择服务提供商时，企业需要考量诸多因素，包括从供应商为项目聘请和部署的人员，到他们实施的流程和治理策略的优势。

 

最重要的是，企业寻找的供应商应该愿意与企业同速前进，作为开发团队的延伸，持续关注最终客户。

战略合作伙伴与标准服务提供商的特点

来源: Thoughtworks

 

 

结论：从节约成本到创造价值，助力企业实现战略目标

 

托管服务关系的成功与否可从多方面进行衡量。成本低廉固然是一个重要的优势，但不应该被视为关键基准。合作伙伴与普通服务提供商的真正区别在于，是否愿意积极开始并持续投入实施客户的变革之旅，始终保持互相信任。

 

企业和服务提供商之间的相互了解有助于供应商积极主动地确定潜在的改进机会，推动实施重要变革，这样不仅可以节省成本，还具有长期的战略价值。

 

Photo headshot of Nivetha Padmanaban, Head of DAMO, Thoughtworks
“即使是接管由不同供应商长期维护的应用程序，DAMO 托管服务团队也会努力改进这些应用程序，延长它们的运行时间，并随着时间的推移不断提升这些应用程序的价值。我们就是这样相辅相成、相得益彰，而且我们最终仍然会为客户增加价值。”

 

Nivetha Padmanaban

Thoughtworks DAMO™ 托管服务总监

