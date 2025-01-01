Introdução
A criação de um novo aplicativo é apenas o início de uma jornada de vários anos para não apenas mantê-lo funcionando sem problemas, mas também para garantir que ele acompanhe os desenvolvimentos tecnológicos e as demandas das clientes.
À medida que os recursos internos ficam sob pressão e a dívida tecnológica aumenta, mais organizações estão explorando os serviços gerenciados para reduzir o ônus da manutenção do software.
Nesta edição da Perspectives, especialistas da Thoughtworks explicam como essas parcerias podem ser estruturadas para elevar a empresa de uma abordagem reativa à manutenção e ao suporte para uma abordagem em que os aplicativos são atualizados e aprimorados de forma consistente, contribuindo para a resiliência e reduzindo o custo total de propriedade.
A manutenção e a dívida tecnológica esgotam o tempo de quem desenvolve
Pessoas desenvolvedoras gastam cerca de 1 dia por semana lidando com dívidas técnicas
Fonte: Stepsize
“As empresas têm orçamentos limitados no ambiente atual, mas ainda querem continuar evoluindo os produtos digitais para que possam se adaptar, responder rapidamente e ajudar na resiliência dos negócios. Mas isso significa que a manutenção tem que ser mais do que manter as luzes acesas. Você precisa de trabalho de engenharia para reduzir a dívida tecnológica e melhorar a arquitetura e a qualidade do software.”
Yang Liu
Principal Consultant, Thoughtworks
i. Mude sua mentalidade e esqueça a palavra "m" do software
Uma combinação difícil de vulnerabilidades crescentes e tolerância cada vez menor a falhas de software significa que qualquer passo em falso na manutenção da integridade de um aplicativo pode ter sérias consequências financeiras e de reputação. Os métodos tradicionais de quebra/correção e de aplicação de processo de correção não são mais suficientes para manter o software seguro, estável e de acordo com as expectativas de desempenho.
Essas realidades exigem uma mudança de mentalidade em que o cuidado, o foco e a engenhosidade que caracterizam a fase de construção do ciclo de vida do software sejam transferidos para a fase de execução.
O aumento das vulnerabilidades de software faz com que as empresas tenham dificuldades para acompanhar o ritmo
As vulnerabilidades mais do que triplicaram nos últimos dez anos
ii. O papel do talento na empresa autocurativa
À medida que as empresas apostam mais em software, a percepção da manutenção como um serviço de baixo valor também deve desaparecer. Um aplicativo digital com uma base de código de alta qualidade requer as habilidades e os insights de profissionais qualificados de desenvolvimento e de engenharia para ser gerenciado. Somente pessoas com iniciativa podem identificar as melhorias e as oportunidades de automação
necessárias para reduzir os custos associados a um aplicativo e colocá-lo no caminho do desempenho superior.
Esse tipo de talento ainda está em falta, mas as empresas que veem a tecnologia como um diferencial podem recorrer a serviços gerenciados de nível superior, como os serviços gerenciados DAMO™ da Thoughtworks, para ajudar a elevar o nível interno.
Focos e benefícios dos serviços gerenciados de próximo nível
O DAMO™ Managed Services revoluciona a maneira de gerenciar ativos digitais
Fonte: Thoughtworks
iii. Características das parcerias produtivas
A transferência de responsabilidades de software para uma parceira pode ajudar a empresa a preencher lacunas críticas de recursos e tecnologia. Mas nem todas as parcerias são iguais. Há uma série de fatores a serem avaliados, desde as pessoas que a provedora contrata e emprega em um projeto até a força dos processos e da governança que eles têm em vigor.
Acima de tudo, as empresas devem procurar fornecedores que estejam dispostos a se mover na velocidade da organização, agir como uma extensão da equipe e compartilhar um foco incansável na cliente final.
Atributos de uma parceria estratégica,
em comparação com uma provedora de serviços padrão
Fonte: Thoughtworks
Conclusão: Da economia ao valor, e apoiando as ambições estratégicas
O sucesso em um relacionamento de serviços gerenciados pode ser medido de várias maneiras. Os custos mais baixos, embora sejam um benefício importante, não devem ser vistos como a principal referência. O que realmente distingue uma parceria de uma prestação é a disposição de embarcar e investir na jornada de mudança da cliente e a confiança compartilhada e consistente.
O entendimento mútuo pode fornecer uma base para que a provedora identifique proativamente possíveis melhorias e promova mudanças significativas, proporcionando economia e também valor estratégico a longo prazo.
“Quando as equipes de serviços gerenciados da DAMO assumem aplicativos desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes fornecedores, elas se esforçam para aprimorá-los para que possam funcionar por um período mais longo e aumentar o valor do aplicativo ao longo do tempo. É assim que nos integramos e complementamos uns aos outros, e ainda agregamos valor à cliente no final do dia.”
Nivetha Padmanaban
Diretora de Serviços Gerenciados DAMO™ da Thoughtworks
