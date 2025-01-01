Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Edition #26 | Maio 2023

Além da manutenção de

software: cultura de melhoria

contínua aumenta resiliência

e reduz custos

Perspectives Back

Introdução

 

A criação de um novo aplicativo é apenas o início de uma jornada de vários anos para não apenas mantê-lo funcionando sem problemas, mas também para garantir que ele acompanhe os desenvolvimentos tecnológicos e as demandas das clientes.

 

À medida que os recursos internos ficam sob pressão e a dívida tecnológica aumenta, mais organizações estão explorando os serviços gerenciados para reduzir o ônus da manutenção do software.

 

Nesta edição da Perspectives, especialistas da Thoughtworks explicam como essas parcerias podem ser estruturadas para elevar a empresa de uma abordagem reativa à manutenção e ao suporte para uma abordagem em que os aplicativos são atualizados e aprimorados de forma consistente, contribuindo para a resiliência e reduzindo o custo total de propriedade.

 

 

 

A manutenção e a dívida tecnológica esgotam o tempo de quem desenvolve

 

Pessoas desenvolvedoras gastam cerca de 1 dia por semana lidando com dívidas técnicas

Fonte: Stepsize

 
Photo headshot of Yang Liu, Principal Consultant, Thoughtworks
“As empresas têm orçamentos limitados no ambiente atual, mas ainda querem continuar evoluindo os produtos digitais para que possam se adaptar, responder rapidamente e ajudar na resiliência dos negócios. Mas isso significa que a manutenção tem que ser mais do que manter as luzes acesas. Você precisa de trabalho de engenharia para reduzir a dívida tecnológica e melhorar a arquitetura e a qualidade do software.”

 

Yang Liu
Principal Consultant, Thoughtworks


i. Mude sua mentalidade e esqueça a palavra "m" do software

Uma combinação difícil de vulnerabilidades crescentes e tolerância cada vez menor a falhas de software significa que qualquer passo em falso na manutenção da integridade de um aplicativo pode ter sérias consequências financeiras e de reputação. Os métodos tradicionais de quebra/correção e de aplicação de processo de correção não são mais suficientes para manter o software seguro, estável e de acordo com as expectativas de desempenho.

 

Essas realidades exigem uma mudança de mentalidade em que o cuidado, o foco e a engenhosidade que caracterizam a fase de construção do ciclo de vida do software sejam transferidos para a fase de execução.


 

O aumento das vulnerabilidades de software faz com que as empresas tenham dificuldades para acompanhar o ritmo

 

As vulnerabilidades mais do que triplicaram nos últimos dez anos

Chart showing that the number of vulnerabilities has increased by triple, from 50,732 to 166,938 in the last 10 years
Chart showing that the number of vulnerabilities has increased by triple, from 50,732 to 166,938 in the last 10 years

Fonte: Skybox

 

 
 
ii. O papel do talento na empresa autocurativa

 

À medida que as empresas apostam mais em software, a percepção da manutenção como um serviço de baixo valor também deve desaparecer. Um aplicativo digital com uma base de código de alta qualidade requer as habilidades e os insights de profissionais qualificados de desenvolvimento e de engenharia para ser gerenciado. Somente pessoas com iniciativa podem identificar as melhorias e as oportunidades de automação

necessárias para reduzir os custos associados a um aplicativo e colocá-lo no caminho do desempenho superior.

 

Esse tipo de talento ainda está em falta, mas as empresas que veem a tecnologia como um diferencial podem recorrer a serviços gerenciados de nível superior, como os serviços gerenciados DAMO™ da Thoughtworks, para ajudar a elevar o nível interno.

 

Focos e benefícios dos serviços gerenciados de próximo nível

 

O DAMO™ Managed Services revoluciona a maneira de gerenciar ativos digitais

Diagram shows that a focus on the customer (not just tickets), agile engineering practices, low tech debt and evolving site reliability and data operations contribute to future-ready digital operations.
Diagram shows that a focus on the customer (not just tickets), agile engineering practices, low tech debt and evolving site reliability and data operations contribute to future-ready digital operations.

Fonte: Thoughtworks

 

 

iii. Características das parcerias produtivas

 

A transferência de responsabilidades de software para uma parceira pode ajudar a empresa a preencher lacunas críticas de recursos e tecnologia. Mas nem todas as parcerias são iguais. Há uma série de fatores a serem avaliados, desde as pessoas que a provedora contrata e emprega em um projeto até a força dos processos e da governança que eles têm em vigor.

 

Acima de tudo, as empresas devem procurar fornecedores que estejam dispostos a se mover na velocidade da organização, agir como uma extensão da equipe e compartilhar um foco incansável na cliente final.

 

Atributos de uma parceria estratégica,
em comparação com uma provedora de serviços padrão

Fonte: Thoughtworks

 

 

Conclusão: Da economia ao valor, e apoiando as ambições estratégicas

 

O sucesso em um relacionamento de serviços gerenciados pode ser medido de várias maneiras. Os custos mais baixos, embora sejam um benefício importante, não devem ser vistos como a principal referência. O que realmente distingue uma parceria de uma prestação é a disposição de embarcar e investir na jornada de mudança da cliente e a confiança compartilhada e consistente.

 

O entendimento mútuo pode fornecer uma base para que a provedora identifique proativamente possíveis melhorias e promova mudanças significativas, proporcionando economia e também valor estratégico a longo prazo.

 

 

Photo headshot of Nivetha Padmanaban, Head of DAMO, Thoughtworks
“Quando as equipes de serviços gerenciados da DAMO assumem aplicativos desenvolvidos ao longo do tempo por diferentes fornecedores, elas se esforçam para aprimorá-los para que possam funcionar por um período mais longo e aumentar o valor do aplicativo ao longo do tempo. É assim que nos integramos e complementamos uns aos outros, e ainda agregamos valor à cliente no final do dia.”

 

Nivetha Padmanaban
Diretora de Serviços Gerenciados DAMO™ da Thoughtworks

