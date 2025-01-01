Introdução

A criação de um novo aplicativo é apenas o início de uma jornada de vários anos para não apenas mantê-lo funcionando sem problemas, mas também para garantir que ele acompanhe os desenvolvimentos tecnológicos e as demandas das clientes.

À medida que os recursos internos ficam sob pressão e a dívida tecnológica aumenta, mais organizações estão explorando os serviços gerenciados para reduzir o ônus da manutenção do software.

Nesta edição da Perspectives, especialistas da Thoughtworks explicam como essas parcerias podem ser estruturadas para elevar a empresa de uma abordagem reativa à manutenção e ao suporte para uma abordagem em que os aplicativos são atualizados e aprimorados de forma consistente, contribuindo para a resiliência e reduzindo o custo total de propriedade.