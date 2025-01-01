iv. 积极合规的用户体验

无界零售为零售商带来了挑战，因为它使客户数据比以往任何时候都更有价值，但以错误的方式收集或应用这些数据可能会破坏组织需要它创造的体验。 通过透明度可以避免失误，并确保客户意识到他们提供的数据与他们获得的回报价值之间的联系。 零售商不应将数据安全和隐私视为风险，而应将其视为与客户建立信任的机会，从而有助于保留和重复业务。