ii. El comercio del futuro requiere tener una base impulsada por los datos

La presión para dar soporte a una multitud de puntos de contacto con el cliente y combinarlos a la perfección significa que muchos minoristas no tendrán más remedio que reevaluar su arquitectura tecnológica para asegurarse de que dota a la empresa de la flexibilidad y resistencia necesarias. Mediante la integración de los sistemas y la organización, y el aumento del acceso a los datos y la capacidad de actuar sobre ellos, las empresas pueden crear la base de información y conocimientos necesaria para satisfacer las demandas de los clientes y cambiar de dirección cuando sea necesario. Una gestión cuidadosa del cambio y el establecimiento de las alianzas adecuadas minimizarán los problemas de crecimiento asociados a este proceso.