然而，在 VR 等新兴渠道上建立和维护高质量的客户体验可能既耗费时间又成本高昂，并且效果未知。 Thoughtworks专家表示，为了满足消费者全天候互动的需求，需要仔细权衡采用不同的渠道和触点。

Pandab 指出：“由于需求变化和环境影响，组织在评估新渠道与其业务的相关性时有时可能会变得短视。” “与其优先考虑具有持久力的渠道或被迫跟上竞争对手的潮流，他们需要学习如何采取测试和学习的方法，专注于小部分并展示价值以保持竞争力，同时识别什么最适合他们。 关键触点将根据组织类型以及他们希望与客户达成的目标而有所不同。”

“融合并不一定意味着采用其他人使用的所有渠道，”Subramaniam 表示， “同样重要的是要保持差异性，并找出那些可以支持公司战略决策的元素。”

根据 Horton 的说法，零售商必须“确定他们想要达成的成果——例如，他们是否愿意将消费者引导至他们的线下门店或电子商务网站——因为这将构成他们战略的基础。”

“例如，某些零售企业并不适合电子商务，因为让购物者能够触摸和感受产品可能比关注更新的在线渠道更重要，而其他企业可能会受益于使用电子商务网站， 移动或社交媒体渠道作为与客户的主要联系点，”他补充道。

根据与零售商、产品及其身份密切相关的特定指标，专注于最大限度地提高选定渠道的影响力，避免组织资源过于分散，或因团队被拉向太多方向而造成的混乱。

Subramaniam说：“特别是在零售业中，公司所优化的目标至关重要。像沃尔玛这样的公司之所以表现出色，是因为所有职能部门都只针对一件事进行优化：运营效率。在许多零售商中，不同的职能部门优化不同的目标。当他们引入业务解决方案时，一个部门希望获得客户价值，另一个希望获得客户体验，另一个希望获得效率。最终，他们都会坐在那里想，为什么我没有获得所有这些东西的整体效益呢？”

Subramaniam指出，通常最好的初始步骤是以客户为中心，而不是以产品类别或功能为中心来制定策略，这往往是实现积极业务成果的最快路径。

她解释说：“如果您非常了解您的市场细分，并且可以相对确定地预测谁会走进您的商店，那么只展示五到七个品牌可能就足够了，而不是展示25个品牌。要做到这一点，您需要通过社交媒体或不同的触点，以及客户在店内外的行为，花费大量精力了解他们。但这会提高效率，因为您不再需要与25个供应商谈判来填补货架，或处理与之相关的所有供应链成本。”

另外，利用新的渠道或触点并不总是需要从头开始。

Pandab表示：“重要的是要明确，随着这些触点的融合，一些曾用于扩大覆盖范围或教育客户的渠道，例如Pinterest，现在也可以用于促成购买转化。相反，一些旨在完成购买的内容，例如电子商务购物车和结账页面，现在也可以用作引导销售的途径。”

她补充说：“在大多数组织中，问题不在于缺乏技术，而在于现有能力的低利用率。通常，当部门采购新技术时，部门之间甚至不会相互沟通，也不知道有现有的解决方案可供利用。有时，组织采购了完整的解决方案套件，而他们只打算使用其中的一些功能，然后他们意识到，他们已经积累了很多套件。我们今天在MarTech生态系统中见证的“技术蔓延”情况就是一个典型的例子。因此，向着无界零售前进，并不一定基于对新技术的深度投资，而是利用现有技术，并考虑将信息和购物体验嵌入客户所在社区的更加动态的平台。”