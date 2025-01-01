它是什么？





机器学习是人工智能的一个分支，其中计算机算法将识别数据中的模式，并应用这些模式进行预测。





如今其被广泛使用，并且是诸如 Netflix 的推荐引擎、特斯拉的自动驾驶汽车和语音转文本应用程序等的核心。





机器学习兴趣的激增是由于可用于训练模型的大型数据集的现成可用性和云计算的出现，这使人们获得了大量的计算能力。

最近发现的机器学习受欢迎的一个领域是深度学习——一种使用大量计算能力构建所谓的神经网络的方法，其几乎像大脑一样运行。