Beschreibung





﻿Machine Learning ist eine Disziplin der künstlichen Intelligenz. Mit Computeralgorithmen werden Muster in Daten ermittelt und angewendet, um Prognosen zu erstellen.





Das Verfahren ist mittlerweile weit verbreitet. So ist Machine Learning z. B. das Kernstück der Empfehlungs-Engine von Netflix, bei autonomen Tesla-Fahrzeugen sowie in Speech-to-text-Apps.





Die Gründe für den großen Anklang dieser Technik liegen auf der Hand: Es gibt immer mehr Daten, mit denen Modelle trainiert werden können. Dazu stehen durch Cloud Computing bei Bedarf umgehend enorme Rechenleistungen zur Verfügung.





Ein Bereich von Machine Learning erfreut sich seit kurzer Zeit besonders großer Beliebtheit: Deep Learning. Bei dieser Methode werden mit beträchtlicher Rechenkapazität sogenannte neuronale Netze aufgebaut, die fast wie ein Gehirn funktionieren.