识别适应和采取行动所需的能力投资

随着疫情加速了企业转型，让数字化鸿沟变得异常明显。

那些准备好适应新常态的企业正在转向新的商业模式和新的工作方式，以应对冲击。 而那些没有应对危机所需的数字能力的企业仍在为生存而战。

现在是时候反思一下企业要做的事情，重新确定优先级，适应变化并建立组织弹性以应对新的常态。

探索数字化流畅度模型如何帮助您做出下一步行动。