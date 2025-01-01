识别适应和采取行动所需的能力投资
随着疫情加速了企业转型，让数字化鸿沟变得异常明显。
那些准备好适应新常态的企业正在转向新的商业模式和新的工作方式，以应对冲击。 而那些没有应对危机所需的数字能力的企业仍在为生存而战。
现在是时候反思一下企业要做的事情，重新确定优先级，适应变化并建立组织弹性以应对新的常态。
探索数字化流畅度模型如何帮助您做出下一步行动。
建立有弹性的数字化业务
现代数字企业能够生存并在充满挑战的时代取得成功，是因为它们建立了最佳的数字能力来支持其战略，并且无论干扰源如何，都可以灵活地适应。
通过利用先进的技术战略，演进组织生态和适应性领导力，达到价值交付最大化的目的。
确保您的架构在业务战略需要前就做好充分的准备。 通过将核心业务功能作为消耗性服务公开，提供对数据的自助访问服务，演进架构模式和高级交付基础架构来实现。
以设计为主导，以数据为驱动力的方法来构建现代数字化产品，并通过实验进行迭代式体验。
利用所有数据资产的组织增值和基础架构。 这包括对组织数据简单，安全和有效的捕获，存储，处理和自助公开服务。
没有执行力，再好的商业策略也毫无意义。 技术驱动型组织了解如何利用现代软件开发实践来实现这一目标。
绘制成功之路
数字化流畅度旨在实现您的特定需求和目标所需的条件，并认识到不断投资以及与您的企业和客户一起发展的重要性。
对于每个功能，每个组织甚至同一组织的不同部分，其流畅度都将有所不同。
流利的道路始于意识到要有所改变才能成功。
专注
引入改变
透明和协作带来更好的跨职能决策机制。资源能够向更高价值的工作聚焦。
时长：3-6个月
执行
掌握实践
可衡量的改进包括：产品/服务周期时间缩短，部署更多数字服务（例如IOT）的能力增强，频繁变更并快速获取数据的能力，促成更具适应性的商业模式。
时长：6-18个月
优化
消除束缚
价值交付的速度和技术采用的简便性带来了更高的回报，高价值的新业务模式逐步浮现。
时长：1-3年
强化
强化整体
创新和产品卓越重塑市场，形成独特的收入模式。组织在各个方面的高响应力成为其核心能力，创造出亲密的客户互动。
时长：迭代改进，持续进行
为您的组织确立正确的数字投资水平
在任何转型中，上下文都是关键。 要真正取得成功，必须首先了解自己的独特需求和目标，并进行相应的投资。 我们采用“数字化流畅度模型”帮助您规划在打造现代数字化业务过程中，针对每一个核心支柱所需要的关键投资，从而减少投资过多或投资不足的风险。
社区建设的倡议
我们一直是开源和免费知识共享的坚定支持者，我们相信最伟大的想法是由沟通和协作驱动的。 将我们的最新思考免费分享给所有人，并使这种精神传递出去，探索新的工作方式，并从广大社区的反馈中学习。
视野: 在2020打造现代数字化企业
在过去的十年中，发生了很多变化。随着这个十年的结束，许多企业领导人无疑会希望之后可以停下来喘口气。 但事实上，在21世纪20年代，利用技术驱动企业变革的步伐只会加快。 因此，企业应该抱着发展现代数字化业务的决心开启2020年。
数字化流畅度：成为现代数字化业务
在当今世界，企业需要能应对日新月异的变化，要转型成这样的企业的压力越来越大。 Thoughtworks数字化流畅度负责人Gary O’Brien谈到了数字化转型的挑战，以及如何成为现代数字化业务。
数字化流畅度：串联数字化转型的各个环节
“数字化转型”已成为一个被过度使用的词组，对不同的人而言意味着许多不同的事物。 然而，数字化和快速实现数字化的压力对于想要与客户建立联系并交付价值的组织仍然是非常重要的优先事项。 那么，您如何将数字化所需要做的一切进行优先级排序？