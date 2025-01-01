Identificar las inversiones de recursos necesarios para adaptarse y tomar medidas.
Con los eventos recientes que amplifican la tasa de transformación, la brecha digital entre organizaciones nunca ha sido más clara.
Quienes están mejor preparados para adaptarse a la nueva normalidad están respondiendo a la disrupción con nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajo. Aquellos sin las capacidades digitales necesarias para navegar la crisis, luchan por sobrevivir.
Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que está haciendo tu compañía, de priorizar, adaptar y crear resiliencia en respuesta a la próxima normalidad.
Descubre cómo el Modelo de Fluidez Digital puede ayudarte a dar tu próximo paso.
Construyendo un negocio digital resiliente
Las empresas digitales modernas sobreviven y tienen éxito en tiempos difíciles porque han construido las capacidades digitales óptimas para respaldar sus estrategias y pueden adaptarse con agilidad, sin importar la fuente de interrupción.
Alinea todo para maximizar entregas con valor aprovechando estrategias tecnológicas avanzadas, ecología organizacional evolutiva y estilos de liderazgo adaptativos.
Asegúrate de que tu arquitectura esté mejor preparada para moverse cuando tu estrategia de negocio necesite hacerlo. Puedes lograrlo exponiendo fácilmente las capacidades comerciales centrales como servicios consumibles, proporcionando acceso de autoservicio a los datos, con patrones de arquitectura evolutiva e infraestructura avanzada de entrega.
Un enfoque basado en el diseño y en los datos para construir productos y experiencias digitales modernas de forma iterativa a través de la experimentación.
Una apreciación organizacional y de infraestructura para aprovechar todos los activos de datos. Esto incluye la captura, almacenamiento, procesamiento y exposición simple, segura y eficiente de los datos de la organización.
Las mejores estrategias de negocio en el mundo no significan nada sin la habilidad de ejecutarlas. Las organizaciones impulsadas por la tecnología entienden cómo conseguirlo usando prácticas modernas de desarrollo de software.
Traza la ruta al éxito
La Digital Fluency trata sobre lograr lo que se requiere para las necesidades y objetivos específicos y reconocer la importancia de invertir continuamente y evolucionar con el negocio y clientes.
La Fluency será diferente para cada capacidad, para cada organización e incluso entre partes diferentes de la misma organización.
La ruta hacia la Fluency empieza con la conciencia de que algo debe cambiar para alcanzar el éxito.
Enfocar
Acuerda, planea y prepara el cambio
La transparencia y colaboración conducen a una mejor toma de decisiones y más interdisciplinaria. Los recursos se enfocan más en el trabajo que entrega mayor valor.
Tiempo necesario: 3-6 meses
Ejecutar
Maestría de las prácticas
Mejoras medibles, que incluyen: duración de ciclos de productos/servicios, incremento en la capacidad de desplegar más servicios digitales (ej.: IOT), la habilidad de hacer cambios y capturar puntos de datos con más frecuencia conducen a un modelo de negocios más adaptable.
Tiempo necesario: 6-18 meses
Optimizar
Remover limitantes
La velocidad de entrega de valor y la facilidad para adoptar tecnologías conduce a obtener mayores retornos y a la aparición de nuevas cadenas de valor de negocio
Tiempo necesario: 1-3 años
Fortalecer
Reforzar a través del negocio
La innovación y la excelencia del producto conducen a dar forma al mercado y a modelos de ingresos únicos. La capacidad de respuesta entre todos los aspectos de la organización como una capacidad central, crea interacciones cercanas con los clientes.
Tiempo necesario: Permanente
Identificar el nivel correcto de inversión digital para la organización
En cualquier proceso de transformación, el contexto es clave. Para alcanzar el éxito, es necesario entender las necesidades y aspiraciones únicas e invertir en consecuencia. Hemos diseñado el Digital Fluency Model para ayudar a identificar el grado de capacidad que la organización necesita para ejecutar sus objetivos y las inversiones necesarias para conseguir esas capacidades, mitigando el riesgo insuficiente inversión.
Una iniciativa construída para la comunidad
Siempre hemos promovido con vehemencia el código abierto y el conocimiento libre y creemos que las mejores ideas se impulsan por la comunicación y la colaboración. Al liberar nuestra última corriente de pensamiento y hacerla disponible para todos, seguimos la cadena de favores, exploramos nuevas formas de trabajo y aprendemos de la retroalimentación de toda la comunidad.
Perspectivas: Convertirse en un negocio digital en 2020
Muchas cosas cambiaron en la última década y, a medida que llega su fin, quienes lideran negocios esperan, sin duda, tomarse una pausa y recobrar el aliento. Sin embargo, la realidad para los 2020s es que el ritmo de los cambios impulsados por la tecnología sólo se acelerará. El 2020 debe entonces empezar con la resolución de desarrollar un negocio digital moderno.
Digital Fluency: Convertirse en un negocio digital moderno
La presión para transformar tu organización en una que pueda responder a un ritmo de cambio cada vez mayor en el mundo actual está dada. Gary O’Brien, Digital Fluency Principal en Thoughtworks, habla de los retos de la transformación digital, y lo que se necesita para convertirse en un negocio digital.
Plan de Acción para Transformación Digital
Traer nuevo valor para los clientes movilizando la tecnología al núcleo del negocio, impulsada por una cultura de respuesta rápida. El Plan de Acción para Transformación Digital fue escrito por y para quienes lideran negocios y que creen en transformar las empresas mediante la tecnología.
Digital Fluency: Conectar los puntos de la transformación digital
La ‘transformación digital’ se ha vuelto una frase cargada y trillada, que significa cosas diferentes para personas diferentes. Pero la presión para moverse al espacio digital y rápido sigue siendo una prioridad muy real para las organizaciones que quieren conectarse con su clientela y entregar valor. Entonces ¿cómo priorizar todo lo que se debe hacer para ser digital?