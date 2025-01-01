Identificar las inversiones de recursos necesarios para adaptarse y tomar medidas.

Con los eventos recientes que amplifican la tasa de transformación, la brecha digital entre organizaciones nunca ha sido más clara.

Quienes están mejor preparados para adaptarse a la nueva normalidad están respondiendo a la disrupción con nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajo. Aquellos sin las capacidades digitales necesarias para navegar la crisis, luchan por sobrevivir.



Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que está haciendo tu compañía, de priorizar, adaptar y crear resiliencia en respuesta a la próxima normalidad.

Descubre cómo el Modelo de Fluidez Digital puede ayudarte a dar tu próximo paso.

