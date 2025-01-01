Identifique os investimentos nos recursos necessários para se adaptar e agir



Com os eventos recentes acelerando o ritmo da transformação, o digital é um diferenciador cada vez mais determinante entre organizações.

Aquelas que estão melhor preparadas para se adaptar ao novo normal estão respondendo à disrupção com novos modelos de negócios e novas formas de trabalhar. Aquelas sem as capacidades digitais necessárias para enfrentar a crise estão lutando para sobreviver.

Este é o momento de refletir sobre o que o seu negócio tem feito, de priorizar, adaptar e criar resiliência para responder ao próximo normal.

Descubra como o Modelo de Fluência Digital pode ajudar em seus próximos passos.