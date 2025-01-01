Identifique os investimentos nos recursos necessários para se adaptar e agir
Com os eventos recentes acelerando o ritmo da transformação, o digital é um diferenciador cada vez mais determinante entre organizações.
Aquelas que estão melhor preparadas para se adaptar ao novo normal estão respondendo à disrupção com novos modelos de negócios e novas formas de trabalhar. Aquelas sem as capacidades digitais necessárias para enfrentar a crise estão lutando para sobreviver.
Este é o momento de refletir sobre o que o seu negócio tem feito, de priorizar, adaptar e criar resiliência para responder ao próximo normal.
Descubra como o Modelo de Fluência Digital pode ajudar em seus próximos passos.
Construindo um negócio digital resiliente.
Os negócios digitais modernos sobrevivem e são bem-sucedidos em tempos desafiadores, porque criaram as capacidades digitais necessárias para apoiar suas estratégias e são capazes se adaptar com agilidade, independentemente do impacto da disrupção.
Alinhe todas as partes do negócio para maximizar a entrega de valor, utilizando estratégias avançadas de tecnologia, ecologia organizacional evolutiva e estilos de liderança adaptáveis.
Garanta que sua arquitetura esteja melhor preparada para mudar quando sua estratégia de negócios indicar essa necessidade. Para isso, você precisa expor os principais recursos do negócio como serviços consumíveis, fornecer acesso de autoatendimento aos dados, adotar padrões de arquitetura evolutiva e uma infraestrutura de entrega avançada.
Uma abordagem orientada por design e dados para criar produtos e experiências digitais modernas de forma iterativa por meio de experimentação.
Crie uma infraestrutura organizacional que valorize e potencialize todos os ativos de dados. Isso inclui captura, armazenamento, processamento e exposição dados da organização de forma simples, segura e eficiente.
As melhores estratégias de negócio do mundo não têm sentido sem a capacidade para executá-las. As organizações orientadas por tecnologia entendem como fazer isso acontecer, utilizando práticas modernas de desenvolvimento de software.
Visualize seu caminho para o sucesso
Fluência Digital é sobre reunir aquilo que é necessário de acordo com suas necessidades e objetivos específicos, e reconhecer a importância de investir e evoluir continuamente o seu negócio e a experiência de clientes.
A fluência será diferente para cada capacidade, cada organização e até para diferentes partes da mesma organização.
O caminho para a fluência começa com a consciência de que algo precisa mudar para que o negócio tenha sucesso.
Foco
Defina, planeje e prepare a mudança
Transparência e colaboração levam a uma tomada de decisão melhor e mais multifuncional. Os recursos estão mais concentrados nas atividades que oferecem maior valor.
Prazo: 3-6 meses
Execução
Domínio de práticas
Melhorias mensuráveis, incluindo: tempos de ciclo do produto/serviço, maior capacidade de implantar mais serviços digitais (por exemplo, IOT), capacidade de fazer alterações e capturar pontos de dados mais frequentes levando a um modelo de negócio mais adaptável.
Prazo: 6-18 meses
Otimização
Remover restrições
A velocidade da entrega de valor e a facilidade de adoção da tecnologia levam a retornos mais altos e ao surgimento de novos fluxos de valor de negócio
Prazo: 1-3 anos
Fortalecimento
Reforçar em toda a empresa
A inovação e a excelência do produto levam a modelos de receita únicos que modelam o mercado. Capacidade de resposta em todos os aspectos da organização como uma capacidade essencial, criando interações intimistas com clientes.
Prazo: contínuo
Identifique o nível certo de investimento digital para sua organização
Em qualquer transformação, o contexto é fundamental. Para realmente ter sucesso, você deve primeiro entender suas próprias necessidades e aspirações e investir de acordo. Projetamos o Modelo de Fluência Digital para ajudar você a identificar o grau de capacidade que sua organização precisa para executar suas metas, bem como os investimentos necessários para alcançá-las, reduzindo assim o risco de investir acima ou abaixo do necessário.
Uma iniciativa criada para a comunidade
Sempre apoiamos veementemente o código aberto e o livre acesso ao conhecimento, acreditando que as melhores ideias são impulsionadas pela comunicação e pela colaboração. Disponibilizar livremente nossos pensamentos mais recentes nos permite avançar, explorar novas maneiras de trabalhar e aprender com os comentários da comunidade em geral.
Perspectives: Tornando-se um negócio digital moderno
Muita coisa mudou na última década e, à medida que ela se aproxima do fim, muitas lideranças certamente esperam poder parar um pouco para recuperar o fôlego. Mas o fato é que, a partir de 2020, o ritmo das mudanças impulsionadas pela tecnologia deve acelerar. Uma boa resolução para a nova década é, portanto, desenvolver um negócio digital moderno.
Podcast: Fluência digital e negócios digitais modernos
É inegável a pressão para transformar sua empresa em uma organização capaz de responder ao crescente ritmo de mudança no mundo de hoje. Gary O'Brien, Líder de Fluência Digital na Thoughtworks, fala sobre os desafios da transformação digital e o que é necessário para se tornar um negócio digital moderno.
Digital Transformation Game Plan
Entregar novo valor a clientes, mobilizando a tecnologia no centro do negócio, alimentada por uma cultura de rápida capacidade de resposta. O livro Digital Transformation Game Plan foi escrito por líderes de negócios para líderes de negócios que acreditam em transformar empresas por meio da tecnologia.
Conectando os pontos da transformação digital
"Transformação digital" tornou-se um termo usado excessivamente, significando muitas coisas diferentes para pessoas diferentes. No entanto, a pressão para se tornar digital rapidamente continua sendo uma prioridade muito real para as organizações. Então, como você prioriza os passos necessários para se tornar um negócio digital?