数据网格

将数据视为由最直接使用数据的团队所拥有的产品，从而彻底改变了传统的数据管理方式。我们根据不同组织的特定需求，提供量身定制的解决方案，无论是全面实施整个框架，还是选择性地利用某些组件和原则，都能最大化地从数据中创造价值。