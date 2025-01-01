数据与分析
价值收益
更快进入市场
我们帮助客户在短短90天内从数据中创造了新的业务价值，利用可复用和可交互的数据产品，缩短了上市时间。
优化成本
将数据平台费用降低20%至30%，并在更低的运营成本下保持合规性，同时提高安全性。
从数据中获取收益
加快洞察和无缝访问您需要的高质量数据，以做出明智的战略决策。
加快决策速度
通过提供可访问的高质量自助服务数据，消除对技术技能或中介的需求，使洞察更加普及化，从而彻底改变决策制定的模式。
我们的数据服务
数据策略和治理
我们将协助您制定与业务目标相协调的数据策略，以应对云计算和人工智能时代的治理挑战，助您实现数据管理的转型与创新。
数据平台现代化
我们将根据您的需求、组织目标和现有资产帮助您找到理想的现代化模型。通过不断提升数据能力，以确保您始终能够充分利用人工智能和新兴技术进行持续创新。
作为产品的数据
我们采用成熟的产品开发和工程原则来优化数据的设计、使用和共享，使数据成为推动创新、辅助战略决策和促进发展的强大工具。
数据网格
将数据视为由最直接使用数据的团队所拥有的产品，从而彻底改变了传统的数据管理方式。我们根据不同组织的特定需求，提供量身定制的解决方案，无论是全面实施整个框架，还是选择性地利用某些组件和原则，都能最大化地从数据中创造价值。