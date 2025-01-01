Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
关闭
产品及服务 Back

数据与分析

快速且大规模从数据中创造价值最大化

 

在当今数据驱动的时代背景下，充分挖掘数据潜力变得尤为关键。无论是利用人工智能、支持基于数据的决策、发挥数据的货币化潜力、还是开发能增加收入或降低成本的数据产品，数据价值的提取对所有商业领袖来说都是不容忽视的焦点。

 

我们的数据服务凭借在解决复杂数据和分析困难方面的丰富经验，以及开创性的方法和框架，帮助您构建所需的基础架构、功能和流程，以快速、大规模地从数据中获取有形价值。

数据与分析

快速且大规模从数据中创造价值最大化

 

在当今数据驱动的时代背景下，充分挖掘数据潜力变得尤为关键。无论是利用人工智能、支持基于数据的决策、发挥数据的货币化潜力、还是开发能增加收入或降低成本的数据产品，数据价值的提取对所有商业领袖来说都是不容忽视的焦点。

 

我们的数据服务凭借在解决复杂数据和分析困难方面的丰富经验，以及开创性的方法和框架，帮助您构建所需的基础架构、功能和流程，以快速、大规模地从数据中获取有形价值。

Our unique approach to data readiness delivers up to: 1) 60% faster business impact 2) 4x greater ability to scale 3) 30% data platform cost reduction.
Our unique approach to data readiness delivers up to: 1) 60% faster business impact 2) 4x greater ability to scale 3) 30% data platform cost reduction.

了解我们如何在最常见的数据和分析挑战中实现可衡量的成果：商业影响、扩展能力、市场速度、及时获取高质量数据、合规与安全性以及成本削减。

联系我们

价值收益

更快进入市场

 

我们帮助客户在短短90天内从数据中创造了新的业务价值，利用可复用和可交互的数据产品，缩短了上市时间。

优化成本

 

将数据平台费用降低20%至30%，并在更低的运营成本下保持合规性，同时提高安全性。

从数据中获取收益

 

加快洞察和无缝访问您需要的高质量数据，以做出明智的战略决策。

加快决策速度

 

通过提供可访问的高质量自助服务数据，消除对技术技能或中介的需求，使洞察更加普及化，从而彻底改变决策制定的模式。

我们的数据服务

数据策略和治理

我们将协助您制定与业务目标相协调的数据策略，以应对云计算和人工智能时代的治理挑战，助您实现数据管理的转型与创新。

数据平台现代化

我们将根据您的需求、组织目标和现有资产帮助您找到理想的现代化模型。通过不断提升数据能力，以确保您始终能够充分利用人工智能和新兴技术进行持续创新。

作为产品的数据

我们采用成熟的产品开发和工程原则来优化数据的设计、使用和共享，使数据成为推动创新、辅助战略决策和促进发展的强大工具。

数据网格

将数据视为由最直接使用数据的团队所拥有的产品，从而彻底改变了传统的数据管理方式。我们根据不同组织的特定需求，提供量身定制的解决方案，无论是全面实施整个框架，还是选择性地利用某些组件和原则，都能最大化地从数据中创造价值。

我们的伙伴关系

Thoughtworks 与微软、谷歌云、AWS 和 Databricks 等行业领导者合作，合力激发数据的潜能。我们将根据您的独特需求，选择最合适的平台优势来制定相应的数据解决方案。
了解更多

客户案例

温馨提示：此内容或许无法匹配您所选的语言
查看上一页

精选内容

温馨提示：此内容或许无法匹配您所选的语言
查看上一页

最大化您数据的商业价值

联系我们