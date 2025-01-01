不断演进的交互体验

参与和互动的新机会

人机交互的方法与日俱增，互动也愈加“沉浸式”和无缝化。这为企业创造了新机遇，让企业能够重新规划如何与客户、员工和其他利益相关者互动，如何向他们学习，如何让他们满意。

在该领域，许多趋势很容易被忽视，因为至少从表面上看，这些趋势似乎并不具有革命性意义。实际上，相关系统的准确性和实用性已大有改善，并将在未来几年持续大幅提高。例如，多年来一直都是用户对移动设备发出指令，但直到最近，用户更需要以设备能够理解的表达方式进行交互。

通过利用生成式人工智能的发展，OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Bard 和微软的 Copilot 等产品和服务成为这轮变革的领头羊，降低了个人与系统交互或直接与人工智能模型交互的门槛。苹果等科技巨头也在对语音转文字系统进行重大改造，同时升级预测性人工智能和情景感知模型，以实现免触控技术。除了语音和文本之外，我们还将持续推进扩展现实（XR）技术的发展，这种技术可让用户在虚拟世界中进行交互，尽管其发展速度可能不会像该领域早期倡导者所预测得那样快。

Jugalbandi 让文盲能够用母语与移动设备对话，从而获取有关政府项目的信息，此等系统表明，这些不断演进的交互模式具有巨大潜力，可提升技术体验的包容性。不过，这种交互也会带来一系列更广泛的风险和可访问性问题。移动设备等传统交互方式的可访问性比较容易理解，但对于扩展现实等新交互方式来说，情况并非如此。虽然基于语音或生成式人工智能的交互变得更便捷、更先进，但却更容易造成滥用和意外后果。

就近期而言，在培训和数据可视化等新兴领域，扩展现实不乏前景广阔的用例，所有企业都应做好研究的准备。消费者的使用可能仍主要局限于协作、游戏和娱乐等领域。迄今为止，消费类设备的发展还不足以扩展到其他领域，但苹果、Meta 和其他公司的产品开发工作将继续推进。