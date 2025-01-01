不断演进的交互体验
参与和互动的新机会
人机交互的方法与日俱增，互动也愈加“沉浸式”和无缝化。这为企业创造了新机遇，让企业能够重新规划如何与客户、员工和其他利益相关者互动，如何向他们学习，如何让他们满意。
在该领域，许多趋势很容易被忽视，因为至少从表面上看，这些趋势似乎并不具有革命性意义。实际上，相关系统的准确性和实用性已大有改善，并将在未来几年持续大幅提高。例如，多年来一直都是用户对移动设备发出指令，但直到最近，用户更需要以设备能够理解的表达方式进行交互。
通过利用生成式人工智能的发展，OpenAI 的 ChatGPT、谷歌的 Bard 和微软的 Copilot 等产品和服务成为这轮变革的领头羊，降低了个人与系统交互或直接与人工智能模型交互的门槛。苹果等科技巨头也在对语音转文字系统进行重大改造，同时升级预测性人工智能和情景感知模型，以实现免触控技术。除了语音和文本之外，我们还将持续推进扩展现实（XR）技术的发展，这种技术可让用户在虚拟世界中进行交互，尽管其发展速度可能不会像该领域早期倡导者所预测得那样快。
Jugalbandi 让文盲能够用母语与移动设备对话，从而获取有关政府项目的信息，此等系统表明，这些不断演进的交互模式具有巨大潜力，可提升技术体验的包容性。不过，这种交互也会带来一系列更广泛的风险和可访问性问题。移动设备等传统交互方式的可访问性比较容易理解，但对于扩展现实等新交互方式来说，情况并非如此。虽然基于语音或生成式人工智能的交互变得更便捷、更先进，但却更容易造成滥用和意外后果。
就近期而言，在培训和数据可视化等新兴领域，扩展现实不乏前景广阔的用例，所有企业都应做好研究的准备。消费者的使用可能仍主要局限于协作、游戏和娱乐等领域。迄今为止，消费类设备的发展还不足以扩展到其他领域，但苹果、Meta 和其他公司的产品开发工作将继续推进。
你经常会看到人们对‘元宇宙’（metaverse）或‘XR’（扩展现实）这样的术语嗤之以鼻，但与此同时，人们却在日常生活中不知不觉地使用着这些沉浸式技术：例如，人们在视频通话中就经常使用遮掩或改变环境背景的功能。
预兆信号
- 科技巨头纷纷推出支持扩展现实的新设备，如苹果的 Vision Pro“空间计算机”和 Meta 的雷朋智能眼镜。与早期的此类硬件相比，这些新设备的设计更舒适，干扰更少。苹果的“空间计算机”采用了先进的手势识别技术，可减少对物理输入设备的需求。
- 部分群体过往在使用技术系统时面临物理和 / 或语言障碍， 针对这种情况，开发支持生成式人工智能的应用程序，可提高可访问性。例如，Jugalbandi 只需通过用户的语音就能实现多种印度语言的交互，具体需结合使用 ChatGPT、语言翻译模型，以及可以提供问题答案的固定数据集。
- 高等教育机构推动数据可视化的前沿发展。蒙纳士大学（Monash University）等机构的教研人员正在尝试利用扩展现实技术，将屏幕以外的数据表示带入更加沉浸式的混合环境。
值得关注的趋势
采纳
利用人工智能加快或改进软件开发，例如，集成开发环境（IDE）中的代码补全、人工智能创建的自动测试、能够检测错误的人工智能，甚至是人工智能代码生成工具。
提供工具的平台，让开发人员能够尽可能有效地创建、测试和部署软件。
是虚拟现实和增强现实及相关技术的总称，目前，企业正在利用它降低成本，提高效率，改进安全性。
人工智能和其他现代技术，帮助计算机理解口头或书面语言的意图和含义。 用于各种用途，包括听写软件，乃至文档含义分析。
让人工智能成为业务运营的常规成员，包括适当的安全和管理。
隐私第一是业务、组织结构和产品战略的重大转变，在这一转变中，隐私成为企业的核心价值和产品。这种转变摆脱了之前“用户即产品”的枷锁，进入一个以建立信任和提高透明度作为首要任务的全新领域。
一种人工智能方法，让系统可通过从大型数据库或知识源中获取相关信息来增强其回应生成能力。这种方法将生成式人工智能模型的创造性与数据检索的精确性相结合，在各种业务应用中实现了更准确、更符合实际情况的回应。
通过智能中心，家居变得“智能”起来，人们可以控制几乎所有的家庭系统。分析技术甚至可以指导或管理供热和能源供应，并学习个人习惯或邻里习惯。
随时随地为所有人和事物提供连接。有些人预测，无处不在的连接将成为地球上资源有限地区的创新动力，而批评人士则认为，这种连接既昂贵又没有必要。
分析
通过将现实世界与数字空间相结合，一种通过苹果和安卓移动设备提供的有限形式增强现实技术目前正在普及，这种技术能够将虚拟对象叠加到摄像头的现实世界视图中。还有更多先进的增强现实技术是通过专用的耳机来实现的，比如苹果的 Vision Pro、微软的 Hololens或 Meta 的 Quest 3。
利用技术执行可重复或可预测的工作流程。 劳动力自动化并不意味着完全取代人类。在某些情况下，人机“团队合作”可能比任一方单独工作效果更好。
这种扩展现实是针对消费者，而非专业用户或企业用户
机器理解和解释人类的手势，如挥手、做“向上”或“向下”的动作、将手放在某个位置等。
了解单个患者的基因图谱，以便先行发现问题，并针对现有情况提供更有效的治疗，防患于未然。
为传统光纤或无线网络提供商不愿意花钱连接的地方提供高速、低延迟的宽带。例如，SpaceX 的星链（Starlink）、亚马逊的 Kuiper、OneWeb 和 Telesat。
一种城市区域，可使用不同类型的物联网传感器收集数据，并结合平台对数据进行集成和处理，从而建议或命令数字化系统执行某些响应。从数据中获得的见解可用于有效管理资产、资源和服务；反过来，这些数据又被用于改善整个城市的运营。
一种先进的信号处理技术，最初来自苹果公司，可将声音虚拟置入三维空间。空间音频还能跟踪耳机和屏幕位置，实现准确的声音定位。
由于新冠疫情（至少在一定程度上是由于疫情），人们可能更愿意在不接触设备的情况下与设备交互。 具体技术包括手部跟踪、语音和手势识别。
预测
在关注度和参与度的激烈竞争的推动下，一些应用程序专门进行了让人上瘾的设计。虽然这对向受众销售广告业务的公司来说可能是件好事，但人们越来越意识到致瘾技术对社会和环境造成的危害。
采纳
在工业环境中，利用虚拟环境测试和模拟所需的物理结果。
分析
基于人工智能的虚拟助手和非玩家角色，在元宇宙中再现人类交互。
一种超高分辨率扩展现实，可在宽广的视野内进行逼真渲染。目前只能通过 Varjo XR-3 等极其昂贵的耳机来实现。
预测
大多数服务条款（TOS）或最终用户许可协议（EULA）都包含难以理解的法律术语，没有法律背景的人很难理解。知情同意的目的是改变这种局面，使用简单易懂的条款，明确说明对客户数据的使用方式。
一种协作策略，利用扩展现实，本地 / 远程混合团队中的每个人都能与相同的共享工件（如白板和其他信息辐射器）进行交互，这就拉近了远程协作者与现场团队的距离。
采纳
分析
预测
通用人工智能（AGI）具备完成一系列智能任务的广泛能力，经常与人类水平的智能相提并论。这与当今的“狭义”人工智能形成了鲜明对比，后者可能表现非常出色，但只能完成非常具体的任务。
机会
若在该视角上抢占先机，企业即可：
- 提高交互效率，从而节省成本。只需动动手指，或通过自然语言语音指令，就能与系统进行交流，而无需费力打字，这种能力很有可能大大提高工作场所等环境的生产力。
- 为客户减少阻碍，提高服务可用性，进而提升客户满意度。 借助语音平台，客户（尤其是那些面临障碍的客户）更容易以顺畅无忧的方式检索产品信息或获得查询答案。同样，自然语言处理技术的发展也带来了各种可能性，例如利用聊天机器人在非工作时间提供基本服务和支持。
- 从更多样化的互动体验中获得更深刻的见解。借助增强现实（AR）和虚拟现实（VR）技术，能够在屏幕或印刷页面之外生动呈现数据，这也为“沉浸式分析”奠定了基础。沉浸式环境可以帮助用户从听觉、触觉和视觉上体验数据，从而加强理解和分析，最终做出决策。
- 测试各种情景，改进响应。通过利用支持扩展现实的模拟，企业可让其团队体验业务中的关键任务情景，从而准确了解自身响应能力，识别出需要改进的地方。
我们的工作成果
为圣保利足球俱乐部博物馆提供沉浸式的球迷体验
这家足球俱乐部博物馆位于汉堡，他们计划打造一种动态的沉浸式体验。这种体验源于球迷的互动，可推广多种主题，例如多元化、反种族主义体育赛事，以及围绕社会影响的更广泛对话。
Thoughtworks 与圣保利足球俱乐部博物馆密切协作，共同实施为期六周的项目，设计全新球迷互动体验，并将其纳入“技术实验室（TechLab）”计划。
可行建议
需采取的行动（采纳）
积极研究那些借助人工智能和交互技术的进步即可改进或取代的流程或领域，例如：
- 客户互动： 随着聊天机器人越来越成熟， 与特定行业的用例越来越契合，聊天机器人可以支持更多方面的客户互动。
- 研究和发现市场趋势：Thoughtworks 的业务分析师可使用 ChatGPT 和 Boba 等其他工具进行构思和情景搭建。
需考虑的事项（分析）
- 监控扩展现实 / 虚拟现实空间，了解潜在用例。对于培训和危机管理等方面，逼真的物理交互尤为重要，因此可以显著受益于这些技术。除此之外，企业还能从设计、制造和维护应用等工业用例中获得价值。在数据可视化方面开展的前沿工作也将对我们未来如何消费和处理数据产生重大影响。
- 了解人工智能工具的多样性， 以及如何满足人们希望以不同方式与人工智能交互的需求。例如，有些开发人员喜欢使用 GitHub Copilot 等工具，在 GitHub Copilot 中，实际交互方式很多时候与自动补全功能基本相同，其他开发人员则更愿意与类似 ChatGPT 的解决方案进行“对话”，在常规的内部开发环境中学以致用。
- 了解并走近客户。研究您的客户群，思考如果您提供任何新的交互平台，您的普通用户采用该平台的可能性有多大。例如，零售商可以侧重于增强现实交互，这样就能在实体场所与消费者进行更多样化的交互。
需注意的事项（预测）
- 考虑非常规用例。毫无疑问，不断升级的交互将为企业带来潜在的应用机会，但这些机会并不总是显而易见。这就意味着，需针对业务流程进行思考，研究在哪些方面以完全不同的方式展示数据或与客户交互可能会改善整体体验。