E se a sua carreira mudasse não só o que você faz, mas também quem você é e até a forma como você vê o mundo?
Na terceira parte da nossa série “Eu antes, eu agora”, convidamos você a acompanhar as histórias de três Thoughtworkers cujo crescimento foi muito além de cargos ou habilidades técnicas. Pirada Tipparat, Nicoleta Firica e Cecilia Geraldo começaram suas jornadas cheias de perguntas e incertezas e, ao longo do caminho, encontraram suas próprias vozes, descobriram novas forças e um propósito mais claro.
Entre aprendizados sobre liderança, transformações vividas em equipes multiculturais e a coragem de atravessar mudanças rápidas com curiosidade, essas histórias mostram o que acontece quando a gente se abre para o novo.
Se você busca exemplos reais de transformação, contados por pessoas da Thoughtworks que viveram isso de perto, essas jornadas podem ser o empurrão que faltava para começar a sua.
Pirada Tipparat: redefinindo “qualidade”
A jornada de Pirada começou com um forte foco em excelência técnica: código impecável, atenção aos detalhes e a busca constante pela perfeição. Com o tempo, porém, ficou claro que impacto real vai além de listas de entregáveis. Com o apoio de mentores, ela passou a desenvolver habilidades menos visíveis, como construir confiança, questionar suposições e alinhar equipes em torno do que realmente importa. “Qualidade acima de quantidade” ganhou um novo sentido — não apenas processos melhores, mas qualidade como valor para o negócio, inovação e colaboração. Hoje, como Lead Consultant, Pirada confia tanto na sua expertise quanto na sua capacidade de inspirar pessoas e gerar impacto além do código.
Conselho para a "eu" do passado
“Se expresse mais, mantenha a curiosidade e olhe para o todo. Você vai fazer mais diferença do que imagina.”
Nicoleta Firica: abrindo horizontes por meio de conexões globais
Quando Nicoleta começou sua jornada como business analyst, trouxe consigo fortes habilidades analíticas — mas foi no dia a dia, colaborando com colegas e clientes ao redor do mundo, que sua trajetória realmente se transformou. A cada novo projeto, ela entrou em contato com diferentes formas de trabalhar e pensar, da Europa à Ásia e às Américas. Nessas equipes multiculturais, Nicoleta aprendeu a se adaptar, ouvir com empatia e construir confiança além de fronteiras. A diversidade de vozes não só elevou os resultados do seu trabalho, como também ampliou sua visão de mundo e reforçou o poder do que as pessoas podem construir juntas. Para ela, a Thoughtworks é um lugar onde o crescimento acontece de pessoa para pessoa, cultura para cultura, de um jeito muito mais rico do que imaginava.
Conselho da Nicoleta:
“Aproveite a jornada. Cada conexão e cada desafio ajudam a moldar quem você se torna.”
Cecilia Geraldo: de desenvolvedora iniciante a líder com foco em pessoas
Cecilia começou sua jornada como desenvolvedora recém-formada, em meio a um ritmo intenso de oportunidades e responsabilidades, passando rapidamente dos primeiros projetos em código para a liderança de equipes, hoje como Lead Mobile Developer. Em vez de se sentir sobrecarregada, ela buscou apoio, pediu orientação sempre que precisou e nunca hesitou em fazer perguntas. Ao apostar na força do time, Cecilia desenvolveu habilidades técnicas, aprendeu a empoderar outras pessoas e a compartilhar conhecimento. Com feedbacks honestos e abertura para pedir ajuda, transformou mudanças rápidas em crescimento constante e confiante. Com o tempo, essa confiança também a levou aos palcos internacionais, onde passou a compartilhar sua experiência. Hoje, Cecilia é reconhecida como uma líder que ajuda outras pessoas a prosperar em ambientes dinâmicos, mostrando que pedir apoio é sinal de força, não de fraqueza.
O que Cecilia diria para sua "eu" do passado
“O crescimento acontece quando você tem coragem de pedir ajuda.”
Por que essas histórias importam
As histórias de Pirada, Nicoleta e Cecilia nos lembram de algo essencial: a transformação acontece quando você encara desafios, confia nas pessoas ao seu redor e se permite crescer de formas inesperadas. Cada uma delas construiu sua trajetória indo além da zona de conforto, criando conexões genuínas e, no processo, inspirando outras pessoas.
