E se a sua carreira mudasse não só o que você faz, mas também quem você é e até a forma como você vê o mundo?

Na terceira parte da nossa série “Eu antes, eu agora”, convidamos você a acompanhar as histórias de três Thoughtworkers cujo crescimento foi muito além de cargos ou habilidades técnicas. Pirada Tipparat, Nicoleta Firica e Cecilia Geraldo começaram suas jornadas cheias de perguntas e incertezas e, ao longo do caminho, encontraram suas próprias vozes, descobriram novas forças e um propósito mais claro.

Entre aprendizados sobre liderança, transformações vividas em equipes multiculturais e a coragem de atravessar mudanças rápidas com curiosidade, essas histórias mostram o que acontece quando a gente se abre para o novo.

Se você busca exemplos reais de transformação, contados por pessoas da Thoughtworks que viveram isso de perto, essas jornadas podem ser o empurrão que faltava para começar a sua.