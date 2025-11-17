¿Qué pasaría si tu carrera no solo cambiara lo que haces, sino también quién eres y cómo ves el mundo? En esta tercera parte de nuestra serie “Antes y ahora”, te invitamos a conocer los recorridos de tres personas de Thoughtworks cuyo crecimiento va mucho más allá de los cargos o las habilidades. Pirada Tipparat, Nicoleta Firica y Cecilia Geraldo comenzaron con preguntas e incertidumbre y terminaron encontrando su voz auténtica, nuevas fortalezas y un propósito claro. Desde descubrir nuevas facetas del liderazgo, hasta transformarse a través del trabajo en equipos interculturales, o atravesar cambios acelerados con valentía y curiosidad, sus historias muestran lo que es posible cuando decides abrazar el cambio.
Si buscas ejemplos reales de transformación de personas de Thoughtworks que ya recorrieron este camino, estos relatos pueden inspirarte a comenzar el tuyo.
Pirada Tipparat: redefiniendo la "calidad"
El recorrido de Pirada comenzó con un fuerte impulso por la excelencia técnica. Estaba decidida a entregar código impecable y detectar cada bug, convencida de que la maestría consistía en enfocarse en los detalles. Sin embargo, cuanto más lograba, más claro se volvía algo: el impacto real no se trataba solo de cumplir una lista de entregables. Se trataba de generar un impacto que perdure.
Con el acompañamiento de personas mentoras, Pirada empezó a desarrollar habilidades menos tangibles, como construir confianza, cuestionar supuestos y ayudar a los equipos a alinearse en torno a lo que realmente importa. “Calidad sobre cantidad” adquirió un nuevo significado. En lugar de limitarse a perfeccionar procesos, comenzó a empoderar a otras personas para entender la calidad como valor de negocio, innovación y colaboración. Hoy, como Lead Consultant, Pirada confía no solo en su experiencia técnica, sino también en su capacidad para inspirar equipos y generar resultados que van mucho más allá del código.
Consejo para su yo del pasado
"Alza la voz, mantén la curiosidad y mira el panorama completo. Harás una diferencia mayor de la que imaginas".
Nicoleta Firica: Ampliando horizontes a través de la conexión global
Cuando Nicoleta inició su recorrido como Business Analyst, contaba con sólidas habilidades analíticas. Sin embargo, fueron las colaboraciones diarias con colegas y clientes de distintas partes del mundo las que realmente la transformaron. Cada nuevo proyecto la expuso a enfoques, estilos de trabajo y formas de pensar diferentes, desde Europa hasta Asia y las Américas. Al integrarse en estos equipos interculturales, Nicoleta aprendió a adaptarse, a escuchar con empatía y a construir confianza más allá de las fronteras. La diversidad de voces no solo impactó los resultados de su trabajo, sino que amplió su visión del mundo y profundizó su apreciación por lo que las personas pueden lograr juntas. Estas experiencias fortalecieron tanto sus capacidades profesionales como su habilidad para conectar, empatizar y desarrollarse en cualquier entorno. Para Nicoleta, Thoughtworks ha sido un espacio donde el crecimiento real sucede de persona a persona y de cultura a cultura, creando un camino mucho más enriquecedor de lo que alguna vez imaginó
Consejo de Nicoleta
“Disfruta el recorrido. Cada conexión y cada desafío moldean quién llegas a ser".
Cecilia Geraldo: De graduada entusiasta a líder con foco en las personas
Al comenzar su carrera como desarrolladora recién graduada, Cecilia se encontró navegando un torbellino de oportunidades y responsabilidades. Pasó rápidamente de escribir su primer código a liderar equipos, y hoy se desempeña como Lead Mobile Developer. Aunque su camino pudo haber resultado abrumador, avanzó buscando activamente guía y sin dudar en pedir ayuda, sin importar cuán grande fuera el salto. En lugar de hacerlo sola, confió en la fortaleza de su equipo. Aprendió habilidades técnicas, cómo empoderar a otras personas y cómo compartir conocimiento. Al adoptar el feedback honesto y pedir apoyo cuando los desafíos crecían, Cecilia transformó el cambio acelerado en un crecimiento constante, impulsado por la confianza. Con el tiempo, también se convirtió en oradora internacional, compartiendo su experiencia en escenarios globales. Hoy es reconocida como una líder que ayuda a otras personas a desarrollarse en entornos dinámicos y demuestra que pedir apoyo es una señal de fortaleza, no de debilidad.
Lo que Cecilia le aconsejaría a su yo del pasado
"El crecimiento sucede cuando eres lo suficientemente valiente como para pedir ayuda".
Por qué estas historias importan
Leer las historias de Pirada, Nicoleta y Cecilia es un recordatorio de que la transformación ocurre cuando aceptas los desafíos, confías en las personas que te rodean y te permites crecer de formas inesperadas. Cada una ha construido su carrera saliendo de la zona de confort, conectando de manera auténtica e inspirando a otras personas en el proceso.
