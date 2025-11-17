Pirada Tipparat: redefiniendo la "calidad"

El recorrido de Pirada comenzó con un fuerte impulso por la excelencia técnica. Estaba decidida a entregar código impecable y detectar cada bug, convencida de que la maestría consistía en enfocarse en los detalles. Sin embargo, cuanto más lograba, más claro se volvía algo: el impacto real no se trataba solo de cumplir una lista de entregables. Se trataba de generar un impacto que perdure.

Con el acompañamiento de personas mentoras, Pirada empezó a desarrollar habilidades menos tangibles, como construir confianza, cuestionar supuestos y ayudar a los equipos a alinearse en torno a lo que realmente importa. “Calidad sobre cantidad” adquirió un nuevo significado. En lugar de limitarse a perfeccionar procesos, comenzó a empoderar a otras personas para entender la calidad como valor de negocio, innovación y colaboración. Hoy, como Lead Consultant, Pirada confía no solo en su experiencia técnica, sino también en su capacidad para inspirar equipos y generar resultados que van mucho más allá del código.

Consejo para su yo del pasado

"Alza la voz, mantén la curiosidad y mira el panorama completo. Harás una diferencia mayor de la que imaginas".