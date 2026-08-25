Conhecendo as etapas do processo de entrevista na Thoughtworks

O que é o Joy of Interviewing?

O Joy of Interviewing foi criado para promover um ambiente seguro e confortável, onde você possa demonstrar seus pontos fortes de forma autêntica. Para nós, cada etapa é uma conversa de mão dupla: uma oportunidade para te conhecermos e para você fazer perguntas e ter uma visão real de como é a vida na nossa equipe.

Nosso processo tradicionalmente consiste em cinco etapas. Cada uma possui objetivos específicos e um conjunto focado de atributos que avaliamos com base no cargo e no nível de senioridade.

Como trabalhamos como consultores de tecnologia, projetos específicos de clientes podem eventualmente exigir etapas adicionais de alinhamento. Se isso acontecer, sua pessoa recrutadora vai te guiar por todo o processo para que não haja surpresas. Desde a primeira conversa até a entrevista final, você terá o suporte de uma comunidade de pessoas apaixonadas por tecnologia e colaboração.The stages of the interview process

As etapas do processo de entrevista

1. Conversa com a pessoa recrutadora

Este é o nosso bate-papo inicial para nos conhecermos além do seu currículo e tirar suas dúvidas iniciais. Abordaremos os requisitos técnicos e não técnicos da vaga, nossa cultura corporativa e detalhes fundamentais, como pretensão salarial. Essa conversa costuma durar cerca de uma hora, e você pode esperar um retorno em até dois dias úteis.

2. Entrevista de pairing (pareamento)

Nesta etapa técnica, você trabalhará diretamente com um de nossos consultores em um exercício colaborativo de pareamento. Avaliamos profundidade técnica, resolução de problemas e capacidade de colaboração. Também é uma excelente oportunidade para vivenciar como escrevemos código e resolvemos problemas juntos. A sessão dura até 60 minutos. Em alguns fluxos de contratação, este exercício pode ser combinado com a entrevista técnica.

3. Entrevista técnica

A entrevista técnica foca na sua trajetória profissional e em como você lida com cenários técnicos complexos. Avaliamos a sua amplitude técnica, incluindo seu entendimento sobre ciclo de vida de projetos, ferramentas, arquitetura de sistemas e os impactos de longo prazo (trade-offs) nas decisões técnicas. Quando combinada com o exercício de pareamento, essa sessão pode durar até 90 minutos.

4. Entrevista de cultura

A excelência técnica é apenas parte da equação. Nesta etapa, discutimos valores extremamente importantes para nós, como aprendizado contínuo, inclusividade, cultura de feedback e tecnologia para o bem social. Conversamos sobre como você colabora com os membros da equipe, lida com a dinâmica de clientes e aborda a tecnologia responsável. Essa conversa dura até 60 minutos.

5. Entrevista de liderança

Esta conversa final com lideranças da equipe aborda tomadas de decisão estratégicas e como a liderança capacita times autônomos e de alto alto desempenho. Também discutiremos seus objetivos de carreira a longo prazo e como podemos apoiar o seu crescimento. Essa entrevista dura 60 minutos e pode ser realizada em inglês, dependendo da localização da vaga.