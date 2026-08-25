Conoce las etapas del proceso de entrevistas en Thoughtworks

¿Qué es Joy of Interviewing?

Joy of Interviewing fue creado para fomentar un entorno seguro y cómodo en el que puedas demostrar tus fortalezas de forma auténtica. Para Thoughtworks, cada etapa es una conversación en ambas direcciones: una oportunidad para conocerte y para que puedas hacer preguntas y comprender realmente cómo es formar parte de nuestro equipo.

Nuestro proceso tradicionalmente consta de cinco etapas. Cada una tiene objetivos específicos y un conjunto de atributos que evaluamos según el rol y el nivel de experiencia.

Como trabajamos en consultoría tecnológica, algunos proyectos con clientes pueden requerir pasos adicionales de alineación. Si esto ocurre, la persona encargada de tu proceso de selección te explicará cada paso para que no haya sorpresas. Desde la primera conversación hasta la entrevista final, contarás con el apoyo de una comunidad apasionada por la tecnología y la colaboración.

Las etapas del proceso de entrevistas

1. Conversación con el equipo de Recruiting

Esta es nuestra primera conversación para conocernos más allá de tu currículum y responder las preguntas iniciales que puedas tener. Hablaremos sobre los requisitos técnicos y no técnicos del rol, nuestra cultura y aspectos importantes como tus expectativas salariales. Esta conversación suele durar alrededor de una hora y puedes esperar una respuesta en un plazo de dos días hábiles.

2. Entrevista de pairing

Durante esta etapa técnica, trabajarás directamente con una de nuestras personas consultoras en un ejercicio colaborativo de pairing. Evaluamos la profundidad de tus conocimientos técnicos, tu capacidad para resolver problemas y tus habilidades de colaboración. También es una excelente oportunidad para experimentar cómo escribimos código y resolvemos problemas en conjunto. Esta sesión dura hasta 60 minutos. En algunos procesos de contratación, este ejercicio puede combinarse con la entrevista técnica.

3. Entrevista técnica

La entrevista técnica se centra en tu experiencia profesional y en cómo abordas escenarios técnicos complejos. Evaluamos la amplitud de tus conocimientos técnicos, incluida tu comprensión del ciclo de vida de los proyectos, herramientas, diseño de sistemas y las implicaciones a largo plazo de las decisiones técnicas. Cuando se combina con el ejercicio de pairing, esta sesión puede durar hasta 90 minutos.

4. Entrevista cultural

La excelencia técnica es solo una parte de la ecuación. En esta etapa conversamos sobre valores importantes para Thoughtworks, como el aprendizaje continuo, la inclusión, la cultura de feedback y el uso de la tecnología para generar impacto social. También hablamos sobre cómo colaboras con el equipo, cómo manejas las dinámicas con clientes y cómo abordas la tecnología responsable. Esta conversación dura hasta 60 minutos.

5. Entrevista de liderazgo

Esta conversación final con líderes del equipo aborda la toma de decisiones estratégicas y cómo el liderazgo permite desarrollar equipos autónomos y de alto rendimiento. También conversaremos sobre tus objetivos profesionales a largo plazo y cómo podemos acompañar tu crecimiento. Esta entrevista dura 60 minutos y, dependiendo de la ubicación del rol, puede realizarse en inglés.