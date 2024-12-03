Conoce a Sumeet Moghe, una voz destacada sobre el futuro del trabajo: Principal Product Manager en Thoughtworks, apasionado por el trabajo ágil, la gestión de productos y el diseño. Ha trabajado con clientes de diversas industrias, ayudándolos a construir productos digitales y mejorar su eficacia en ingeniería. En 2024, fue reconocido como "The Voice of the Future of Work" en los Remote Work Leadership Awards de Crossover, destacando su visión para redefinir la colaboración y la productividad en entornos distribuidos.
Sumeet recibió este premio gracias a su libro The Async-First Playbook, que promueve la comunicación asincrónica como clave para equipos remotos efectivos y sostenibles, fomentando flujos de trabajo inclusivos y productivos.
Te invitamos a leer esta entrevista con Sumeet, donde exploramos su reciente reconocimiento, las ideas clave de su libro y su enfoque sobre el trabajo remoto.
¿Qué significa para ti haber sido reconocido como "The Voice of the Future of Work"?
Esto demuestra que la conversación sobre la colaboración asincrónica es esencial para el trabajo distribuido. Sin importar tu patrón de trabajo, alguien siempre está remoto en relación contigo. Es importante acordar patrones de colaboración que sean inclusivos y productivos para todas las personas involucradas. El reconocimiento de Crossover me indica que, mientras las empresas encuentran su equilibrio postpandemia, adoptar prácticas asincrónicas en sus flujos de trabajo colaborativos se está volviendo crítico.
¿Qué te inspiró a escribir The Async-First Playbook?
Soy un tecnólogo indio, y las operaciones de Thoughtworks en India atienden a clientes en casi todas las geografías. El trabajo distribuido está en el centro de lo que hacemos. Pero, aunque tenemos años de experiencia en configuraciones distribuidas, seguramente conoces el fenómeno de la "manía por las reuniones" que heredamos de la era de trabajo remoto durante la pandemia.
En un entorno offshore, donde las diferencias horarias entre ubicaciones pueden ser de 10 a 14 horas, este enfoque centrado en reuniones agota a las personas y se convierte en una barrera para la inclusión y el trabajo profundo. Quise abordar este problema, con la esperanza de que el ágil distribuido pueda ser divertido, inclusivo y efectivo.
"Thoughtworks me brindó trabajo remoto mucho antes de la pandemia, permitiéndome, como padre soltero, equilibrar compromisos personales y profesionales. Esta flexibilidad y apoyo también me permitieron escribir mi libro, con valiosos comentarios de Martin Fowler y varios colegas, uno de los mayores beneficios de mi carrera en Thoughtworks." - Sumeet Moghe
¿Cuáles son las prácticas clave del libro para equipos remotos?
El título lo dice todo: "async-first". Esto significa que, al colaborar de forma remota, debemos priorizar herramientas y enfoques asincrónicos. De forma provocativa, diría que "las reuniones no son la primera opción; son el último recurso". ¿Cómo funciona esto?
Escribir se convierte en el mecanismo principal para comunicarse en los equipos.
No todo es urgente; la mayoría de las cosas pueden esperar. Velocidad y productividad no son lo mismo.
La escritura es la práctica central de la colaboración asincrónica. Es escalable y fácil de crear y editar. Construir entendimientos compartidos y compartir conocimientos resulta más sencillo cuando tienes una cultura de escritura. Herramientas modernas, incluida la IA, hacen que producir y consumir texto sea menos laborioso.
Sin embargo, una advertencia: async-first no significa async-only. Hay valor en sincronizarse con los miembros del equipo e incluso en reunirse cara a cara de vez en cuando.
¿Qué desafíos y oportunidades ves para el trabajo remoto en los próximos cinco años?
El trabajo remoto no es para todas las personas ni para todas las empresas, y he escrito mucho sobre esto. Las empresas que adopten la independencia de ubicación y tiempo tendrán varias ventajas sobre sus competidores. Ser más atractivas para el talento les permitirá sobresalir.
Por ejemplo, la capacidad de incluir a mujeres en la fuerza laboral:
- Un esquema de trabajo flexible triplica las posibilidades de aceptación de un empleo entre madres, pasando del 15 % al 48 %.
- Las modalidades de trabajo desde casa duplican las posibilidades de aceptación de empleo para las madres.
- Dos tercios de las personas con discapacidad prefieren trabajar de forma remota todo el tiempo.
- Las opciones de trabajo remoto reducen las penalizaciones salariales para las madres en un 21 % y las penalizaciones en las horas laborales semanales en un 9 %.
Fuente: https://www.asyncagile.org/blog/the-end-of-remote-work
Descubre cómo el enfoque asincrónico ofrece una mejor manera de colaborar, a medida que el desarrollo de software se ha vuelto cada vez más distribuido en un mundo postpandemia.
¿Qué tendencias esperas en el trabajo remoto a medida que evolucionan la tecnología y las prácticas de gestión?
La tecnología está evolucionando rápidamente. Si observas la proporción de solicitudes de patentes relacionadas con tecnologías que apoyan el trabajo remoto, se han duplicado desde antes de la pandemia. Pequeñas innovaciones como el asistente de IA de Zoom, que documenta tus reuniones, o Gemini, que mejora tu escritura, podrían convertirse en avances significativos en la experiencia del trabajo distribuido.
Gerentes deben repensar las prácticas tradicionales de oficina y adoptar tecnologías que permitan mejores formas de trabajar. Las personas en niveles directivos deben considerar cómo la independencia de ubicación y tiempo puede impulsar el crecimiento. ¿Qué inversiones tecnológicas se necesitan? ¿Cómo deberían evolucionar las prácticas? ¿Deberían nuevos rituales, como reuniones presenciales periódicas, complementar estos cambios? ¿Qué define una propuesta de valor del empleador en un mundo postpandemia? Estas son preguntas clave para estrategas empresariales.
¿Cómo ha moldeado la cultura global de Thoughtworks tu enfoque?
Trabajar en servicios globales de TI me expuso a varias nuevas tecnologías de colaboración. Esto me ayudó a construir una red de colaboradoras y colaboradores fuera de la compañía de quienes aprendí mucho. Estas experiencias me han llevado a adoptar una mentalidad de "distribuido por defecto" hacia mi trabajo. No habría aprendido lo que aprendí ni adquirido las experiencias que obtuve sin el carácter remoto de esos primeros roles y la exposición que me brindaron.
En mis primeros nueve años en Thoughtworks, trabajé exclusivamente en roles globales, colaborando entre ciudades, países y continentes. En ese entonces, desarrollamos hábitos efectivos utilizando herramientas mucho menos avanzadas que las actuales. Para mí, la inclusión global, el coraje y la autonomía son claves para fomentar equipos distribuidos efectivos.
En mis primeros nueve años en Thoughtworks, trabajé exclusivamente en roles globales, colaborando entre ciudades, países y continentes. En ese entonces, desarrollamos hábitos efectivos utilizando herramientas mucho menos avanzadas que las actuales. Para mí, la inclusión global, el coraje y la autonomía son claves para fomentar equipos distribuidos efectivos.
Aviso legal: Las declaraciones y opiniones expresadas en este artículo son las del autor/a o autores y no reflejan necesariamente las posiciones de Thoughtworks.