Repense o ágil em um mundo remote-first
Apesar do desenvolvimento de software estar se tornando cada vez mais distribuído em um mundo pós-pandemia, as práticas ágeis continuam síncronas, exigindo uma forma de trabalho presencial, mesmo enquanto muitas de nós trabalhamos remotamente.
No entanto, existe uma maneira melhor: a colaboração async-first. Esse modelo de trabalho não se limita a fazer com que as práticas ágeis existentes se adaptem a uma equipe remote-first; ele as reimagina para transformar a forma como as tecnologistas trabalham juntas.
No livro The Async-First Playbook, Sumeet Gayathri Moghe apresenta os fundamentos de ser async-first e oferece uma ampla gama de técnicas que podem ajudar qualquer pessoa liderando equipes ágeis a construir um ambiente de trabalho melhor. Dessa forma, todos podem entregar um trabalho excepcional — sem a fadiga e o esgotamento.
Impulsione a produtividade
Combata o burnout
Fomente a colaboração
Capacite equipes a aproveitarem plenamente os benefícios do trabalho remoto, para que possam entregar seu melhor trabalho.
Reduza os obstáculos que surgem ao tentar trabalhar de forma síncrona em um mundo remote-first.
Fortaleça os relacionamentos da equipe para incentivar maior criatividade e resolver problemas de forma mais eficaz.
É comum ouvirmos a perspectiva de que reuniões são ruins. Mas essa é uma reação simplista à frustração gerada por reuniões mal conduzidas ou usadas de forma inadequada. Sumeet refletiu sobre em quais situações as reuniões são necessárias e quando elas podem (e devem) ser substituídas por técnicas assíncronas. Este livro apresenta o que ele aprendeu e serve como um guia para melhorar nossa colaboração, mesmo quando estamos fisicamente mais distantes.
É comum ouvirmos a perspectiva de que reuniões são ruins. Mas essa é uma reação simplista à frustração gerada por reuniões mal conduzidas ou usadas de forma inadequada. Sumeet refletiu sobre em quais situações as reuniões são necessárias e quando elas podem (e devem) ser substituídas por técnicas assíncronas. Este livro apresenta o que ele aprendeu e serve como um guia para melhorar nossa colaboração, mesmo quando estamos fisicamente mais distantes.
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