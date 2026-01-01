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Construindo arquiteturas evolutivas
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The Async-First Playbook

Técnicas de colaboração para equipes ágeis de software remotas
Livros Back

Autor: Sumeet Gayathri Moghe

Capa do livro Async-First Playbook

Repense o ágil em um mundo remote-first

 

Apesar do desenvolvimento de software estar se tornando cada vez mais distribuído em um mundo pós-pandemia, as práticas ágeis continuam síncronas, exigindo uma forma de trabalho presencial, mesmo enquanto muitas de nós trabalhamos remotamente.

 

No entanto, existe uma maneira melhor: a colaboração async-first. Esse modelo de trabalho não se limita a fazer com que as práticas ágeis existentes se adaptem a uma equipe remote-first; ele as reimagina para transformar a forma como as tecnologistas trabalham juntas.

 

No livro The Async-First Playbook, Sumeet Gayathri Moghe apresenta os fundamentos de ser async-first e oferece uma ampla gama de técnicas que podem ajudar qualquer pessoa liderando equipes ágeis a construir um ambiente de trabalho melhor. Dessa forma, todos podem entregar um trabalho excepcional — sem a fadiga e o esgotamento.

Impulsione a produtividade

Capacite equipes a aproveitarem plenamente os benefícios do trabalho remoto, para que possam entregar seu melhor trabalho.

Combata o burnout

Reduza os obstáculos que surgem ao tentar trabalhar de forma síncrona em um mundo remote-first.

Fomente a colaboração

Fortaleça os relacionamentos da equipe para incentivar maior criatividade e resolver problemas de forma mais eficaz.
Impulsione a produtividade

Capacite equipes a aproveitarem plenamente os benefícios do trabalho remoto, para que possam entregar seu melhor trabalho.

Combata o burnout

Reduza os obstáculos que surgem ao tentar trabalhar de forma síncrona em um mundo remote-first.

Fomente a colaboração

Fortaleça os relacionamentos da equipe para incentivar maior criatividade e resolver problemas de forma mais eficaz.

Martin Fowler, Thoughtworks
É comum ouvirmos a perspectiva de que reuniões são ruins. Mas essa é uma reação simplista à frustração gerada por reuniões mal conduzidas ou usadas de forma inadequada. Sumeet refletiu sobre em quais situações as reuniões são necessárias e quando elas podem (e devem) ser substituídas por técnicas assíncronas. Este livro apresenta o que ele aprendeu e serve como um guia para melhorar nossa colaboração, mesmo quando estamos fisicamente mais distantes.
Martin Fowler
Chief Scientist, Thoughtworks
É comum ouvirmos a perspectiva de que reuniões são ruins. Mas essa é uma reação simplista à frustração gerada por reuniões mal conduzidas ou usadas de forma inadequada. Sumeet refletiu sobre em quais situações as reuniões são necessárias e quando elas podem (e devem) ser substituídas por técnicas assíncronas. Este livro apresenta o que ele aprendeu e serve como um guia para melhorar nossa colaboração, mesmo quando estamos fisicamente mais distantes.
Martin Fowler
Chief Scientist, Thoughtworks

Leia o primeiro capítulo

Leia um capítulo de Async Agile usando o leitor à esquerda ou clique no link abaixo para baixar o PDF.

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Sumeet Gayathri Moghe

Sobre o autor

Sumeet Gayathri Moghe

Sumeet Gayathri Moghe é Principal Product Manager e especialista em transformação na Thoughtworks. Ele adora criar ótimos produtos para as clientes e liderar iniciativas de transformação de engenharia. Além de ter o papel de pessoa consultora em clientes, também liderou diversos programas internos e externos relacionados à gestão de conhecimento, aprendizado e desenvolvimento, e capacitação.

 

Fora da Thoughtworks, ele é um ambientalista, conservacionista e fotógrafo.

 

Nota: Este conteúdo pode não estar disponível em seu idioma de preferência.
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Technology Podcast

Ouça Sumeet discutir o trabalho assíncrono no Technology Podcast, em conversa com Maya Ormaza, Neal Ford e Ken Mugrage.

Ouça agora (em inglês)

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