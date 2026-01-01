Repense o ágil em um mundo remote-first

Apesar do desenvolvimento de software estar se tornando cada vez mais distribuído em um mundo pós-pandemia, as práticas ágeis continuam síncronas, exigindo uma forma de trabalho presencial, mesmo enquanto muitas de nós trabalhamos remotamente.

No entanto, existe uma maneira melhor: a colaboração async-first. Esse modelo de trabalho não se limita a fazer com que as práticas ágeis existentes se adaptem a uma equipe remote-first; ele as reimagina para transformar a forma como as tecnologistas trabalham juntas.

No livro The Async-First Playbook, Sumeet Gayathri Moghe apresenta os fundamentos de ser async-first e oferece uma ampla gama de técnicas que podem ajudar qualquer pessoa liderando equipes ágeis a construir um ambiente de trabalho melhor. Dessa forma, todos podem entregar um trabalho excepcional — sem a fadiga e o esgotamento.