Conoce a Sumeet Moghe, una voz destacada sobre el futuro del trabajo: Principal Product Manager en Thoughtworks, apasionado por el trabajo ágil, la gestión de productos y el diseño. Ha trabajado con clientes de diversas industrias, ayudándolos a construir productos digitales y mejorar su eficacia en ingeniería. En 2024, fue reconocido como "The Voice of the Future of Work" en los Remote Work Leadership Awards de Crossover, destacando su visión para redefinir la colaboración y la productividad en entornos distribuidos.

Sumeet recibió este premio gracias a su libro The Async-First Playbook, que promueve la comunicación asincrónica como clave para equipos remotos efectivos y sostenibles, fomentando flujos de trabajo inclusivos y productivos.

Te invitamos a leer esta entrevista con Sumeet, donde exploramos su reciente reconocimiento, las ideas clave de su libro y su enfoque sobre el trabajo remoto.