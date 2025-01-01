Embedded finance no varejo

Por que embedded finance importa agora? O embedded finance deixou de ser uma tendência distante para se tornar uma grande estratégia de valor no varejo. Só nos Estados Unidos, o mercado já movimenta trilhões e cresce a ritmo acelerado, onde os varejistas começam a capturar benefícios reais ao integrar pagamentos, crédito, seguros e outros serviços à experiência do consumidor. Com a combinação certa de tecnologia moderna, IA e dados, as oportunidades vão desde reduzir custos operacionais até construir ecossistemas financeiros poderosos.