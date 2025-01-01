Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Embedded finance no varejo

Embedded finance no varejo

Descubra como varejistas estão integrando serviços financeiros à jornada do cliente para aumentar margens e ganhar vantagem competitiva.
Por que embedded finance importa agora?

O embedded finance deixou de ser uma tendência distante para se tornar uma grande estratégia de valor no varejo. Só nos Estados Unidos, o mercado já movimenta trilhões e cresce a ritmo acelerado, onde os varejistas começam a capturar benefícios reais ao integrar pagamentos, crédito, seguros e outros serviços à experiência do consumidor. Com a combinação certa de tecnologia moderna, IA e dados, as oportunidades vão desde reduzir custos operacionais até construir ecossistemas financeiros poderosos.

O que você irá encontrar:

O valor estratégico para o negócio

Como aumentar margem, reduzir custos, impulsionar o LTV e fortalecer a lealdade dos clientes.

Casos reais de mercado

Exemplos práticos de como grandes varejistas já estão usando embedded finance para gerar impacto

Principais desafios e como superá-los

Infraestrutura, regulação, cultura organizacional, legado: os obstáculos e o caminho pragmático para avançar.

Tendências futuras

Super apps, integração via BaaS, hiperpersonalização com IA e novos modelos de monetização.
Descubra como unir tecnologia, IA e serviços financeiros para transformar sua operação e destravar novas fontes de receita.

Conheça as autoras do whitepaper

 

Juliana Velozo

Juliana Velozo

SVP da Thoughtworks América Latina, especialista em estratégia, neurociência e transformação digital. Lidera iniciativas de alto impacto em varejo, bens de consumo e saúde, conectando estratégia e execução para gerar resultados mensuráveis.

Camila Bastos

Camila Bastos

Head de Tecnologia para a América Latina na Thoughtworks, referência em engenharia e idealizadora da abordagem AI Native Engineering. Atua na construção de plataformas modernas, escaláveis e centradas em IA para varejo e grandes empresas.

Descubra como impulsionar sua estratégia de embedded finance

