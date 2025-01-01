Embedded finance no varejo

O que você irá encontrar:
O valor estratégico para o negócio
Casos reais de mercado
Principais desafios e como superá-los
Tendências futuras
Como aumentar margem, reduzir custos, impulsionar o LTV e fortalecer a lealdade dos clientes.
Exemplos práticos de como grandes varejistas já estão usando embedded finance para gerar impacto
Infraestrutura, regulação, cultura organizacional, legado: os obstáculos e o caminho pragmático para avançar.
Super apps, integração via BaaS, hiperpersonalização com IA e novos modelos de monetização.
Descubra como unir tecnologia, IA e serviços financeiros para transformar sua operação e destravar novas fontes de receita.
Conheça as autoras do whitepaper
Juliana Velozo
SVP da Thoughtworks América Latina, especialista em estratégia, neurociência e transformação digital. Lidera iniciativas de alto impacto em varejo, bens de consumo e saúde, conectando estratégia e execução para gerar resultados mensuráveis.
Camila Bastos
Head de Tecnologia para a América Latina na Thoughtworks, referência em engenharia e idealizadora da abordagem AI Native Engineering. Atua na construção de plataformas modernas, escaláveis e centradas em IA para varejo e grandes empresas.