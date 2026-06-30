Criando um modelo digital-first para a hotelaria de luxo

Contexto: a visão para o v3rso

Com mais de 25 anos de história, o Grupo Emiliano se consolidou como uma das marcas de hospitalidade de luxo mais respeitadas do Brasil, reconhecida pelo seu atendimento de excelência e pelas experiências premium oferecidas a hóspedes.

Ao criar o v3rso, seu novo conceito de hotelaria boutique, a empresa queria ir além de lançar mais um hotel de luxo. A proposta era reinventar a experiência de hóspede, combinando atendimento personalizado e tecnologia de ponta para criar um modelo operacional mais eficiente e escalável.

Para viabilizar essa visão, o Grupo Emiliano precisava de uma parceira tecnológica capaz de projetar e construir a base digital desse novo modelo de hospitalidade. Foi aí que entrou a Thoughtworks.