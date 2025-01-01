Modernização para Velocidade, Segurança e Escalabilidade

O que esperar

Sistemas legados obsoletos são uma dor de cabeça constante para as operações de TI, consumindo recursos valiosos e dificultando o progresso. Embora uma substituição completa possa gerar resultados impressionantes, nem todas as organizações estão prontas para um movimento de alto risco.

Participe deste webinar da Thoughtworks, em parceria com a AWS, e descubra como simplificar as complexidades da modernização com a IA e transformar as operações de TI em um verdadeiro catalisador de inovação. Você verá como proteger investimentos existentes e, ao mesmo tempo, ganhar flexibilidade para se adaptar a um cenário dinâmico e economicamente desafiador.

O que você vai aprender