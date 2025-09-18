95 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass Deutschland in vielen Bereichen der Digitalisierung hinterherhinkt.
Trotzdem bleiben Finanzinstitute die eine der stärksten Säulen der europäischen Wirtschaft sind bei der Modernisierung weiterhin vorsichtig. In diesem E-Book untersuchen wir die Trends, die den deutschen Finanzsektor prägen, und liefern umsetzbare Erkenntnisse, um Fintech-Herausforderer und internationale Konkurrenten zu übertreffen – und gleichzeitig den sich ständig ändernden Bedürfnissen moderner Kunden gerecht zu werden.
Erhalten Sie von Thoughtworks die passenden Konzepte, um eine erfolgreiche digitale Strategie zu entwickeln. Wir zeigen Ihnen anhand von Praxisbeispielen, wie führende Finanzinstitute den Wandel zur Digitalisierung erfolgreich umgesetzt haben.
Gewinnen Sie tiefe Einblicke in
Die fünf wichtigsten Trends, die deutsche Finanzdienstleistungen prägen
Erfahren Sie, wie Künstliche Intelligenz (KI), sich verändernde Regularien, Embedded Finance und die Zusammenarbeit in Ökosystemen die Zukunft des Bankwesens gestalten.
Wie man Altsysteme modernisiert
Lesen Sie, warum und wie Sie die Plattform- und Datenmodernisierung angehen sollten, um operative Resilienz und Wettbewerbsvorteile zu gewährleisten.
Maßgeschneiderte Technologiestrategien
Finden Sie heraus, wie Institutionen wie die Deutsche Bank ihre Systeme mit KI-gesteuerten Transformationen neu gedacht und neue Umsatzmodelle aufgebaut haben.
Regulatorische Herausforderungen meistern
Rüsten Sie Ihr Institut aus, um sich an den Digital Operational Resilience Act (DORA), den AI Act und den PSD3-Rahmen anzupassen und gleichzeitig die Compliance in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.
