Die Chance der Stunde:

Wie die Finanzindustrie die digitale Ära gestaltet

Ein Konzept zur Neugestaltung des digitalen Banken- und Versicherungswesens
95 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass Deutschland in vielen Bereichen der Digitalisierung hinterherhinkt.

 

Trotzdem bleiben Finanzinstitute die eine der stärksten Säulen der europäischen Wirtschaft sind bei der Modernisierung weiterhin vorsichtig. In diesem E-Book untersuchen wir die Trends, die den deutschen Finanzsektor prägen, und liefern umsetzbare Erkenntnisse, um Fintech-Herausforderer und internationale Konkurrenten zu übertreffen – und gleichzeitig den sich ständig ändernden Bedürfnissen moderner Kunden gerecht zu werden.


Erhalten Sie von Thoughtworks die passenden Konzepte, um eine erfolgreiche digitale Strategie zu entwickeln. Wir zeigen Ihnen anhand von Praxisbeispielen, wie führende Finanzinstitute den Wandel zur Digitalisierung erfolgreich umgesetzt haben.

Gewinnen Sie tiefe Einblicke in

Die fünf wichtigsten Trends, die deutsche Finanzdienstleistungen prägen


Erfahren Sie, wie Künstliche Intelligenz (KI), sich verändernde Regularien, Embedded Finance und die Zusammenarbeit in Ökosystemen die Zukunft des Bankwesens gestalten.

 

Wie man Altsysteme modernisiert

 

 

 

Lesen Sie, warum und wie Sie die Plattform- und Datenmodernisierung angehen sollten, um operative Resilienz und Wettbewerbsvorteile zu gewährleisten.

Maßgeschneiderte Technologiestrategien

 

 

 

Finden Sie heraus, wie Institutionen wie die Deutsche Bank ihre Systeme mit KI-gesteuerten Transformationen neu gedacht und neue Umsatzmodelle aufgebaut haben.

Regulatorische Herausforderungen meistern

 

 

Rüsten Sie Ihr Institut aus, um sich an den Digital Operational Resilience Act (DORA), den AI Act und den PSD3-Rahmen anzupassen und gleichzeitig die Compliance in einen Wettbewerbsvorteil zu verwandeln.

