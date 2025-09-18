95 % der Führungskräfte sind der Meinung, dass Deutschland in vielen Bereichen der Digitalisierung hinterherhinkt.

Trotzdem bleiben Finanzinstitute die eine der stärksten Säulen der europäischen Wirtschaft sind bei der Modernisierung weiterhin vorsichtig. In diesem E-Book untersuchen wir die Trends, die den deutschen Finanzsektor prägen, und liefern umsetzbare Erkenntnisse, um Fintech-Herausforderer und internationale Konkurrenten zu übertreffen – und gleichzeitig den sich ständig ändernden Bedürfnissen moderner Kunden gerecht zu werden.



Erhalten Sie von Thoughtworks die passenden Konzepte, um eine erfolgreiche digitale Strategie zu entwickeln. Wir zeigen Ihnen anhand von Praxisbeispielen, wie führende Finanzinstitute den Wandel zur Digitalisierung erfolgreich umgesetzt haben.