Daten waren schon immer das Herzstück der Versicherungsbranche und bilden die Grundlage von Versicherungsmathematik und Risikobewertung. Heutzutage gesellt sich eine weiterer Baustein dazu: die Erwartung nach differenzierenden und individuell auf die Kund:innen zugeschnittenen Produkt- und Dienstleistungsangeboten dazu. Um diese Erwartungen zu erfüllen, ist die Nutzung ebendieser riesigen Mengen an organisierten (traditionellen) und unorganisierten (nicht-traditionellen) Daten eine der besten Möglichkeiten für Versichernde, ihre Kunden zu begeistern und sich von der Konkurrenz abzuheben.

Etablierte Versicherungsunternehmen sehen sich einer zunehmenden Bedrohung durch Wettbewerber ausgesetzt, die die datengesteuerte Personalisierung bereits beherrschen. InsureTech-Unternehmen sind nicht nur flexibler, sondern auch in der Lage, einen besseren Wert pro Dollar Prämie zu bieten. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen etablierte Unternehmen ihre Fähigkeiten und Infrastruktur ausbauen, um Kundendaten zu analysieren, ihre Bedürfnisse zu verstehen und passende Produkte und Dienstleistungen anzubieten.

Personalisierung: Der Schlüssel zur Kundenzentrierung

Der beste Weg, um sich in einem ständig verändernden Markt einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, ist die Personalisierung jedes Schrittes der Customer Journey, von der Angebotserstellung bis zur Bearbeitung von Reklamationen. Personalisierung ist zwar nicht neu, aber der Zugang zu neuen Datenquellen bietet die Möglichkeit, sie noch weiter auszubauen. Über bequeme, automatisierte Kanäle können Versicherungsunternehmen mit ihren Kunden zu optimalen Zeitpunkten kommunizieren und ihnen relevante Informationen in ihrem bevorzugten Format zur Verfügung stellen. Ein starker verbraucherorientierter Ansatz bietet Mehrwert, verbessert die Kundenzufriedenheit und steigert das Engagement, was wiederum die Zahl der Kaufabbrüche verringert und die Kundenbindung erhöht.



Die Zurückhaltung, diesen Weg zu verfolgen, ist oft auf Datenschutzbedenken zurückzuführen. Glücklicherweise sind die meisten Verbraucher:innen trotz ihrer Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes bereit, mehr persönliche Daten preiszugeben, wenn sie im Gegenzug bessere und relevantere Dienstleistungen erhalten. Eine Studie im Vereinigten Königreich ergab beispielsweise, dass 59 % der Verbraucher:innen bereit wären, mehr persönliche Daten weiterzugeben, wenn dies den Versichernden helfen würde, die Preisgestaltung direkter auf das individuelle Risikoniveau abzustimmen.