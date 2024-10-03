Los datos siempre han sido el núcleo del sector de los seguros, formando la base de la ciencia actuarial y la evaluación de riesgos. En el mundo hiperconectado actual, las aseguradoras tienen acceso a grandes tesoros de datos organizados (tradicionales) y no organizados (no tradicionales). Las nuevas expectativas de los clientes exigen que las aseguradoras diferencien sus ofertas de productos y servicios en la medida en que se sientan a medida para las necesidades específicas del cliente. Aprovechar los datos para cumplir con esas expectativas es una de las mejores oportunidades que tienen las aseguradoras para satisfacer a sus clientes y destacar de la competencia.

Las aseguradoras tradicionales (incumbientes) se enfrentan a una amenaza creciente de los competidores que ya han dominado la personalización basada en datos. Además de ser más ágiles, los jugadores de InsureTech pueden empaquetar un mejor valor por dólar de prima. Para competir, los titulares deben desarrollar sus capacidades e infraestructura para poder aprovechar los datos para obtener información sobre las necesidades de sus clientes y responder con productos y servicios que los satisfagan.

Personalización: La clave para centrarse en el cliente

La mejor fuente de ventaja competitiva en el mercado en constante evolución es personalizar cada paso del recorrido del cliente, desde la generación de presupuestos hasta el procesamiento de reclamos. Aunque la personalización no es nueva, el acceso a nuevas fuentes de datos ofrece la oportunidad de llevarla mucho más lejos. A través de canales convenientes y automatizados, las aseguradoras pueden comunicarse con los clientes en momentos óptimos, proporcionando información pertinente en formatos preferidos. Un enfoque más centrado en el consumidor ofrece valor, mejora la satisfacción del cliente e impulsa el compromiso, lo que, a su vez, reduce el abandono y aumenta la retención.



La reticencia a seguir este camino se debe a menudo a problemas de privacidad. Afortunadamente, aunque los consumidores tienen preocupaciones sobre la privacidad, la mayoría están encantados de compartir más información personal si reciben servicios mejores y más relevantes a cambio. Un estudio en el Reino Unido, por ejemplo, reveló que el 59 % de los consumidores estaban dispuestos a compartir más datos personales si esto ayudaba a las aseguradoras a alinear los precios más directamente con los niveles individuales de riesgo.