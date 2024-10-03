Los datos siempre han sido el núcleo del sector de los seguros, formando la base de la ciencia actuarial y la evaluación de riesgos. En el mundo hiperconectado actual, las aseguradoras tienen acceso a grandes tesoros de datos organizados (tradicionales) y no organizados (no tradicionales). Las nuevas expectativas de los clientes exigen que las aseguradoras diferencien sus ofertas de productos y servicios en la medida en que se sientan a medida para las necesidades específicas del cliente. Aprovechar los datos para cumplir con esas expectativas es una de las mejores oportunidades que tienen las aseguradoras para satisfacer a sus clientes y destacar de la competencia.
Las aseguradoras tradicionales (incumbientes) se enfrentan a una amenaza creciente de los competidores que ya han dominado la personalización basada en datos. Además de ser más ágiles, los jugadores de InsureTech pueden empaquetar un mejor valor por dólar de prima. Para competir, los titulares deben desarrollar sus capacidades e infraestructura para poder aprovechar los datos para obtener información sobre las necesidades de sus clientes y responder con productos y servicios que los satisfagan.
Personalización: La clave para centrarse en el cliente
La mejor fuente de ventaja competitiva en el mercado en constante evolución es personalizar cada paso del recorrido del cliente, desde la generación de presupuestos hasta el procesamiento de reclamos. Aunque la personalización no es nueva, el acceso a nuevas fuentes de datos ofrece la oportunidad de llevarla mucho más lejos. A través de canales convenientes y automatizados, las aseguradoras pueden comunicarse con los clientes en momentos óptimos, proporcionando información pertinente en formatos preferidos. Un enfoque más centrado en el consumidor ofrece valor, mejora la satisfacción del cliente e impulsa el compromiso, lo que, a su vez, reduce el abandono y aumenta la retención.
La reticencia a seguir este camino se debe a menudo a problemas de privacidad. Afortunadamente, aunque los consumidores tienen preocupaciones sobre la privacidad, la mayoría están encantados de compartir más información personal si reciben servicios mejores y más relevantes a cambio. Un estudio en el Reino Unido, por ejemplo, reveló que el 59 % de los consumidores estaban dispuestos a compartir más datos personales si esto ayudaba a las aseguradoras a alinear los precios más directamente con los niveles individuales de riesgo.
Maximizar el valor para el cliente a través de información basada en datos
Algunos ejemplos de las nuevas fuentes de datos disponibles para las aseguradoras incluyen:
Dispositivos portátiles que recopilan datos sobre la salud y la actividad física.
Aplicaciones para teléfonos celulares o telemetría de vehículos para monitorear el comportamiento del conductor.
Dispositivos inteligentes para el hogar, p. ej., detectores de humo, cámaras de seguridad y termostatos que proporcionan información sobre las condiciones del hogar.
Imágenes aéreas de alta precisión de drones y satélites para evaluar los peligros de incendio forestal.
Redes sociales y registros públicos para obtener una comprensión más matizada de los riesgos individuales y empresariales.
Todas estas fuentes de datos se pueden aprovechar para mejorar la evaluación de riesgos, impulsar la gestión proactiva de riesgos, impulsar la prevención del fraude y mejorar la efectividad de la suscripción. También pueden respaldar nuevos modelos de precios que reflejen el conocimiento del cliente y recompensen un menor riesgo o comportamiento positivo. Por ejemplo, en los modelos de seguros de automóviles, basados en el uso, basados en el tráfico o basados en la sincronización ya se están utilizando.
Además, los análisis predictivos permiten impulsar campañas de marketing y ofertas que se alinean con las necesidades del cliente incluso antes de que surjan.
Despierta las extraordinarias ventajas de los seguros digitalizados
Superar el enigma de los datos
Entonces, ¿por qué muchas aseguradoras actuales siguen teniendo dificultades para aprovechar al máximo esta gran cantidad de oportunidades de datos?
Aunque las aseguradoras ya tienen una gran cantidad de datos históricos y tradicionales, la cantidad no siempre equivale a la calidad. Los sistemas heredados suelen dejar datos aislados, poco fiables o inaccesibles, a veces una combinación de los tres. Las aseguradoras pueden confiar en un número cada vez mayor de proveedores externos para obtener conjuntos de datos adicionales, pero siguen estando detrás de los nuevos jugadores de InsureTech que no tienen el desafío heredado. Estas restricciones hacen que sea casi imposible crear una visión holística y totalmente informada del cliente, lo que conduce a la pérdida de oportunidades.
Las aseguradoras también se enfrentan a un panorama de cumplimiento más complejo a medida que los gobiernos amplían la red de regulaciones de protección de datos. No es de extrañar que en un estudio de la industria realizado por State Street, el 62% de las aseguradoras informaron que canalizaban una cantidad significativa de recursos a la gestión manual de datos, y casi tres cuartas partes citaron la mejora de los procesos de gestión de datos como un impulsor clave de la ventaja competitiva. Solo las estrategias flexibles y adaptables permitirán a las aseguradoras mantenerse al día con este panorama de datos en rápido movimiento y evitar riesgos financieros y de reputación.
Thoughtworks: Tu aliado en la transformación basada en datos
En Thoughtworks, hemos establecido prácticas y un largo historial de desarrollo de estrategias y plataformas de datos que hacen que los sistemas e interfaces heredados sean adecuados para su propósito en un entorno más centrado en el cliente. Aconsejamos a las organizaciones que eviten un enfoque “big bang” de modernización que tenga como objetivo revisar la infraestructura de una vez, priorizando en lugar de abordar los problemas de deuda tecnológica multigeneracional de una manera segura e incremental.
Las oportunidades de personalización y la necesidad de cumplimiento respaldan el argumento de una arquitectura democratizada, descentralizada y orientada al valor que posiciona a las aseguradoras para aprovechar al máximo todos sus recursos de datos. El objetivo final es hacer que los datos estén disponibles rápidamente en una empresa para múltiples usos, superando la segmentación y las limitaciones a menudo asociadas con los sistemas heredados.
En este enfoque de “datos como productos”, los datos se dividen en “productos” distintos, que son controlados por equipos alineados con dominios, como política, reclamación o cliente. Cada equipo se centra en un conjunto de clientes que consumen los productos de datos que gestionan y trabajan para optimizar el valor que proporcionan. Esto cambia lo que se prioriza y da como resultado mejores conocimientos, allanando el camino para decisiones más inteligentes y un mayor valor para el cliente.
También ayudamos a las aseguradoras a desbloquear los activos de datos existentes modernizando interfaces inflexibles con nuestras mejores prácticas de ingeniería, arquitectura evolutiva y diseño basado en dominios, reduciendo la fricción al ingerir nuevas fuentes de datos e intercambios con proveedores externos.
Cuando las organizaciones se embarcan en un viaje de personalización basado en datos, deben tener en cuenta:
- el desarrollo es incremental (estrangulado) con arquitectura evolutiva
- la fundación en una sólida gobernanza de datos que puede adaptarse rápidamente a los cambios en las normativas de datos y privacidad y
- el enfoque de desglose de datos se centra en el producto del dominio con un diseño basado en el dominio
Estos enfoques permiten a las aseguradoras actuales reinventar su infraestructura de una manera que garantiza que se destaquen en la carrera con los disruptores de InsurTech. Para prosperar, los titulares no solo tendrán que gestionar mejor los datos, sino también utilizarlos como base para la información y las innovaciones que mejoran la experiencia del cliente y el valor del cliente, creando una ventaja duradera en el mercado.
Para obtener más perspectivas sobre cómo creamos la plataforma Data Mesh para uno de los bancos de Europa, puedes consultar nuestra historia de cliente de ING. Puede obtener más información sobre nuestro enfoque hacia la creación de una plataforma de datos evolutiva con la historia de cliente de Bosch. En este artículo se proporciona una visión sobre cómo gestionar mejor los datos a través de marcos de gobernanza de datos en servicios financieros.