Os dados sempre estiveram no centro do setor de seguros, formando a base da ciência atuarial e da avaliação de riscos. No mundo hiperconectado de hoje, as seguradoras têm acesso a vastos tesouros de dados organizados (tradicionais) e não organizados (não tradicionais). As novas expectativas de clientes exigem que as seguradoras diferenciem suas ofertas de produtos e serviços na medida em que se sintam personalizadas para as necessidades específicas da cliente. Aproveitar os dados para atender a essas expectativas é uma das melhores oportunidades que as seguradoras têm para encantar clientes e se destacar da concorrência.

As seguradoras tradicionais (estabelecidas) enfrentam uma ameaça crescente de concorrentes que já dominaram a personalização orientada por dados. Além de serem mais ágeis, os players da InsureTech podem empacotar um melhor valor por dólar de prêmio. Para competir, os encarregados devem construir suas capacidades e infraestrutura para que possam aproveitar os dados para obter informações sobre as necessidades de clientes e responder com produtos e serviços que os atendam.

Personalização: A chave para o customer-centricity

A melhor fonte de vantagem competitiva no mercado em constante evolução é personalizar cada etapa da jornada da cliente, desde a geração de cotações até o processamento de sinistros. Embora a personalização não seja nova, o acesso a novas fontes de dados oferece uma oportunidade de levá-la muito mais longe. Por meio de canais convenientes e automatizados, as seguradoras podem se comunicar com clientes em momentos ideais, fornecendo informações pertinentes em formatos preferenciais. Uma abordagem mais centrada em quem vai consumir oferece valor, melhora a satisfação e aumenta o engajamento, o que, por sua vez, reduz o abandono e aumenta a retenção.



A relutância em seguir esse caminho é muitas vezes devido a preocupações de privacidade. Felizmente, embora as pessoas consumidoras tenham preocupações de privacidade, a maioria tem o prazer de compartilhar mais informações pessoais se receber serviços melhores e mais relevantes em troca. Um estudo no Reino Unido, por exemplo, descobriu que 59% das pessoas consumidoras estavam dispostas a compartilhar mais dados pessoais se isso ajudasse as seguradoras a alinhar os preços mais diretamente com os níveis individuais de risco.