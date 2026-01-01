Política de IA da Thoughtworks para recrutamento

Uso de IA durante o seu processo de candidatura

Na Thoughtworks, abraçamos o potencial transformador da IA e incentivamos o uso responsável dessas ferramentas durante a sua candidatura. Priorizamos a transparência e pedimos que você informe qualquer uso de ferramentas de IA generativa, pois valorizamos suas habilidades únicas, seu trabalho original e suas contribuições autênticas. Durante avaliações e entrevistas, apreciamos o bom uso de ferramentas de IA, esperando que suas respostas reflitam suas habilidades em tempo real e sua capacidade crítica de avaliar conteúdos gerados por IA.

Estamos comprometidos com a equidade e o uso responsável da IA. Gerenciamos ativamente nossos sistemas de IA por meio de testes, monitoramento de vieses e implementação de medidas de mitigação. Exigimos esses mesmos padrões elevados de nossos fornecedores terceiros, por meio de um rigoroso processo de governança.

Nosso compromisso: uma abordagem humana no recrutamento

Como usamos IA em nosso processo de contratação

Para que possamos focar no que realmente importa — conhecer você — utilizamos IA generativa para aprimorar e apoiar tarefas administrativas do nosso time de recrutamento. É importante que você saiba que, na Thoughtworks, a IA é uma ferramenta que auxilia as pessoas, ela não as substitui nem toma decisões de contratação.

Nosso uso de IA se limita a ampliar as capacidades do time em áreas como:

Agilizar a comunicação: apoio aos recrutadores na elaboração de mensagens de contato ou no envio de respostas rápidas a dúvidas frequentes.



Melhorar a eficiência: auxílio em tarefas administrativas, como agendamento de entrevistas e organização de dados das candidaturas, permitindo que os recrutadores dediquem mais tempo de qualidade aos candidatos.



Aprimoramento das descrições de vagas: análise de anúncios de emprego para garantir que sejam claros, inclusivos e representem com precisão as posições que buscamos preencher



O que a IA não faz



Queremos ser absolutamente claros: todas as decisões de contratação na Thoughtworks são tomadas por pessoas.

A IA não faz triagem, classificação ou rejeição de candidatos.



A IA não conduz entrevistas nem avalia suas habilidades, experiência ou alinhamento cultural.



A IA não tem a palavra final em nenhuma etapa do processo seletivo.

Todas as candidaturas são revisadas por um membro do nosso time de talentos, e todo o processo de avaliação é conduzido por recrutadores e gestores de contratação.

Nossa promessa é manter um processo de recrutamento que valorize, acima de tudo, a interação humana e a análise cuidadosa. Estamos ansiosos para conhecer sua trajetória única e seu potencial.

Se você tiver qualquer dúvida sobre o uso de tecnologia em nosso processo de contratação, sinta-se à vontade para conversar com seu recrutador.