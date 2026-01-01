Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Política de IA da Thoughtworks para recrutamento

Uso de IA durante o seu processo de candidatura

 

Na Thoughtworks, abraçamos o potencial transformador da IA e incentivamos o uso responsável dessas ferramentas durante a sua candidatura. Priorizamos a transparência e pedimos que você informe qualquer uso de ferramentas de IA generativa, pois valorizamos suas habilidades únicas, seu trabalho original e suas contribuições autênticas. Durante avaliações e entrevistas, apreciamos o bom uso de ferramentas de IA, esperando que suas respostas reflitam suas habilidades em tempo real e sua capacidade crítica de avaliar conteúdos gerados por IA.            

 

Estamos comprometidos com a equidade e o uso responsável da IA. Gerenciamos ativamente nossos sistemas de IA por meio de testes, monitoramento de vieses e implementação de medidas de mitigação. Exigimos esses mesmos padrões elevados de nossos fornecedores terceiros, por meio de um rigoroso processo de governança.

 

Nosso compromisso: uma abordagem humana no recrutamento

 

Como usamos IA em nosso processo de contratação

 

Para que possamos focar no que realmente importa — conhecer você — utilizamos IA generativa para aprimorar e apoiar tarefas administrativas do nosso time de recrutamento. É importante que você saiba que, na Thoughtworks, a IA é uma ferramenta que auxilia as pessoas, ela não as substitui nem toma decisões de contratação.

 

Nosso uso de IA se limita a ampliar as capacidades do time em áreas como:

 

  • Agilizar a comunicação: apoio aos recrutadores na elaboração de mensagens de contato ou no envio de respostas rápidas a dúvidas frequentes.
  • Melhorar a eficiência: auxílio em tarefas administrativas, como agendamento de entrevistas e organização de dados das candidaturas, permitindo que os recrutadores dediquem mais tempo de qualidade aos candidatos.
  • Aprimoramento das descrições de vagas: análise de anúncios de emprego para garantir que sejam claros, inclusivos e representem com precisão as posições que buscamos preencher
     

O que a IA não faz
 

Queremos ser absolutamente claros: todas as decisões de contratação na Thoughtworks são tomadas por pessoas.

  • A IA não faz triagem, classificação ou rejeição de candidatos.
  • A IA não conduz entrevistas nem avalia suas habilidades, experiência ou alinhamento cultural.
  • A IA não tem a palavra final em nenhuma etapa do processo seletivo.

 

Todas as candidaturas são revisadas por um membro do nosso time de talentos, e todo o processo de avaliação é conduzido por recrutadores e gestores de contratação.

 

Nossa promessa é manter um processo de recrutamento que valorize, acima de tudo, a interação humana e a análise cuidadosa. Estamos ansiosos para conhecer sua trajetória única e seu potencial.

 

Se você tiver qualquer dúvida sobre o uso de tecnologia em nosso processo de contratação, sinta-se à vontade para conversar com seu recrutador.