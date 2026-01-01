申请过程中使用人工智能

在 Thoughtworks，我们拥抱人工智能的变革潜力，并鼓励你在申请过程中负责任地使用这些工具。我们重视透明度，要求你披露任何生成式AI (GenAI) 工具的使用情况，因为我们珍视你独特的技能、原创作品和真实贡献。在评估和面试过程中，我们欣赏你对人工智能工具的合理使用，并期望你的回答能够体现你的实时技能以及对人工智能生成结果的批判性评估。

我们致力于公平和负责任的人工智能。我们通过测试、监控偏差结果并实施缓解措施来积极管理我们的人工智能系统。我们通过严格的管理流程，要求我们的第三方供应商也遵守同样的高标准。

我们的承诺：以人为本的招聘方式

我们如何在招聘流程中使用人工智能

为了帮助我们专注于真正重要的事情 — 了解你 — 我们使用 GenAI 来增强和支持招聘团队的行政工作。你需要了解的是，在 Thoughtworks，人工智能是辅助我们员工的工具，而不是取代他们或做招聘决定的工具。

我们使用人工智能仅限于增强团队在以下方面的能力：

简化沟通：协助招聘人员撰写招聘信息或确保及时回复常见咨询。

提高效率：协助处理安排面试和整理申请资料等行政任务，使我们的招聘人员能够腾出更多时间与候选人进行深入交流。

优化职位描述：分析我们的职位发布信息，确保其清晰、全面，并准确描述我们正在招聘的职位。

人工智能不做什么

我们想在此郑重声明：Thoughtworks 的所有招聘决策均由人做出。

AI 不会筛选、排名或拒绝候选人。

AI 不会进行面试，也不会评估你的技能、经验或文化契合度。

AI 在我们的任何甄选流程中都没有最终决定权。

每份申请都由我们人才团队的成员审核，整个评估流程均由我们的招聘人员和招聘经理主导。

我们承诺，招聘流程始终以人际互动和深思熟虑为重。我们期待了解你的独特经历和潜力。

如果你对我们在招聘流程中使用技术有任何疑问，请随时咨询你的招聘人员。