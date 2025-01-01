Política de IA en procesos de reclutamiento en Thoughtworks

Uso de IA durante tu proceso de aplicación

En Thoughtworks, reconocemos el potencial transformador de la inteligencia artificial y fomentamos su uso responsable durante tu aplicación. Priorizamos la transparencia, por lo que te pedimos que declares si utilizas herramientas de IA generativa, ya que valoramos tus habilidades únicas, tu trabajo original y tus contribuciones auténticas. Durante las evaluaciones y entrevistas, apreciamos un buen uso de estas herramientas, siempre esperando que tus respuestas reflejen tus capacidades en tiempo real y tu criterio al evaluar resultados generados por IA.

Nuestro compromiso: un enfoque centrado en las personas

Cómo usamos la IA en nuestro proceso de contratación

Para enfocarnos en lo que realmente importa —conocerte— usamos IA generativa únicamente como apoyo para ciertas tareas administrativas de nuestro equipo de reclutamiento. Es importante que sepas que en Thoughtworks la IA es solo una herramienta de apoyo: no reemplaza a las personas ni toma decisiones de contratación.

Nuestro uso de IA se limita a potenciar las capacidades del equipo en áreas como:

Agilizar la comunicación: apoyar a reclutadores en la redacción de mensajes iniciales o en dar respuestas oportunas a consultas frecuentes.

Mejorar la eficiencia: colaborar en tareas administrativas como agendar entrevistas u organizar datos de aplicaciones, liberando tiempo para que nuestro equipo dedique más atención a las personas candidatas.

Optimizar descripciones de rol: analizar nuestras vacantes para asegurar que sean claras, inclusivas y reflejen de forma precisa los puestos que buscamos cubrir.

Lo que la IA no hace

Queremos ser totalmente transparentes: todas las decisiones de contratación en Thoughtworks las toman personas.

La IA no selecciona, clasifica ni rechaza candidaturas.

La IA no realiza entrevistas ni evalúa tus habilidades, experiencia o afinidad cultural.

La IA no tiene la última palabra en ninguna etapa de nuestro proceso de selección.

Cada aplicación es revisada por alguien de nuestro equipo de talento, y todo el proceso de evaluación es liderado por reclutadores y hiring managers

Nuestro compromiso es mantener un proceso de reclutamiento que valore la interacción humana y la reflexión cuidadosa por encima de todo. Nos entusiasma conocer tu trayectoria y tu potencial.

Si tienes alguna pregunta sobre cómo usamos la tecnología en el proceso de contratación, no dudes en consultarlo con tu reclutadora o reclutador.