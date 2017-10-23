Was haben Technologie und Gin gemeinsam? Beide stehen für Innovation, Präzision und Exzellenz. Um diese Verbindung hautnah zu erleben, laden wir dich am 23. Oktober in die THE DUKE Destillerie in Aschheim (München) ein.

Spirits of Innovation kombiniert Insights in aktuelle Technologietrends mit einer geführten Tour durch die THE DUKE Destillerie, einer Gin-Verkostung und anschließendem Networking beim Abendessen – ein Abend für Entscheider:innen in entspannter Atmosphäre.

Agenda im Überblick:

17:00 Uhr – Aperitif und Fingerfood

17:30 Uhr – Kurzvortrag zu aktuellen Technologietrends

18:00 Uhr – Geführte Tour durch die THE DUKE Destillerie & Premium-Gin-Verkostung mit dem Destillateur (alkoholfreie Kreationen verfügbar)

19:00 Uhr – Networking & Abendessen

Die Plätze sind limitiert – sichere dir jetzt deinen Platz.

Wir freuen uns darauf, dich bei Spirits of Innovation zu begrüßen.