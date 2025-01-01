人工智能平台
如果没有有效的人工智能平台渠道，模型开发可能会因复杂、不可重复和脆弱的工作流程而受到阻碍，使得组织难以从人工智能中产生商业价值并将其最大化。
我们可以通过人工智能平台，帮助数据科学家和机器学习工程师快速且协作地创建可复制的人工智能解决方案，提高模型的可靠性、安全性和可信度。我们帮助您减少团队间的摩擦，缩短开发时间并降低成本，同时保持强有力的治理，确保人工智能开发的安全、合规。
如果没有有效的人工智能平台渠道，模型开发可能会因复杂、不可重复和脆弱的工作流程而受到阻碍，使得组织难以从人工智能中产生商业价值并将其最大化。
我们可以通过人工智能平台，帮助数据科学家和机器学习工程师快速且协作地创建可复制的人工智能解决方案，提高模型的可靠性、安全性和可信度。我们帮助您减少团队间的摩擦，缩短开发时间并降低成本，同时保持强有力的治理，确保人工智能开发的安全、合规。
想象一下，创建一个可扩展的人工智能平台，帮助解决客户每天面临的85%的问题。
我们为Terrascope构建的人工智能脱碳系统，以更少的计算资源和数据，超越了标准方法的表现，并能够在几天或几周内完成排放计算，而不是几个月。
这是我们能实现的...
您将获得
生产效率提高5倍
通过为数据科学家提供数据、计算资源和基础模型，简化开发流程，以大规模构建人工智能解决方案。
将人工智能合规风险降至最低
自动化审计和可追溯性，确保人工智能开发在提升能力的同时保持透明和责任明确。
我们的服务
我们通过以下四个阶段帮助您进行人工智能开发：
了解您当前的云生态系统，确定潜在的用例和成功衡量标准，并制定人工智能平台路线图和行动计划。
建立用于模型训练和开发的初始平台，将其连接到相关数据源，并交付或生成式人工智能用例的最小可行产品（MVP）。
通过添加API驱动的组件（如基础模型）扩展您的人工智能平台能力，并扩展以支持多个用例。
获得持续支持以维护您的人工智能平台，增加新功能，并在需求变化时评估新的云服务。