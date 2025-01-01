Plataformas de IA
Sin un enfoque de plataforma de IA eficaz, el desarrollo de modelos puede verse obstaculizado por flujos de trabajo complejos, imperecederos y frágiles, lo que dificulta a las organizaciones generar y maximizar el valor empresarial de la IA.
Nuestro enfoque de las plataformas de IA permite a los científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático crear soluciones de IA replicables de forma rápida y colaborativa, y mejorar la fiabilidad, seguridad y fiabilidad de sus modelos. Te ayudamos a reducir la fricción para tus equipos y minimizar el tiempo y los costes de desarrollo, todo ello manteniendo una sólida gobernanza para garantizar un desarrollo seguro, ético y conforme a la IA.
Imagina crear una plataforma de IA escalable que ayude a resolver un problema que el 85 % de tus clientes afrontan a diario.
El sistema de descarbonización de IA que creamos para Terrascope supera a los enfoques estándar con menos recursos informáticos, menos datos y ofrece cálculos de emisiones en días y semanas, en lugar de meses.
Es lo que hacemos.
Descubre los beneficios
Llega a producción 5 veces más rápido
Agiliza el desarrollo dando a los científicos de datos acceso a datos, recursos informáticos y modelos básicos para crear soluciones de IA a escala.
Promueve la reutilización y componibilidad de la infraestructura de IA
Permite a los científicos y desarrolladores de datos crear y personalizar fácilmente flujos de trabajo de IA mediante una interfaz de arrastrar y soltar. Aumenta la eficiencia optimizando la integración de ML y fomentando la colaboración entre proyectos.
Minimiza el riesgo de cumplimiento de la IA
Automatiza la auditabilidad y la trazabilidad para garantizar que el desarrollo de IA sea transparente y responsable a medida que aumentas tus capacidades.
Nuestros servicios
Te ayudamos a desarrollar la IA en cuatro fases:
Comprende tu ecosistema actual en la nube, identifica posibles casos de uso y medidas de éxito, y desarrolla una hoja de ruta y un plan de acción de la plataforma de IA.
Crea una plataforma inicial para la formación y el desarrollo de modelos, conéctala a fuentes de datos relevantes y entrega un MVP para un caso de uso de IA o IA generativa.
Amplía las capacidades de tu plataforma de IA añadiendo componentes impulsados por API, como modelos básicos y escalado para admitir múltiples casos de uso.
Obtén soporte continuo para mantener su plataforma de IA, añadir nuevas capacidades y evaluar nuevas ofertas en la nube a medida que evolucionan sus necesidades.
Integramos sin esfuerzo una amplia gama de socios y plataformas del ecosistema, mejorando la adaptabilidad y acelerando los resultados.
