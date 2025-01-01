Plataformas de IA
Sem uma plataforma de IA eficaz, o desenvolvimento de modelos pode ser prejudicado por fluxos de trabalho complexos, irrepetíveis e frágeis, dificultando que as organizações gerem e maximizem o valor comercial da IA para seus negócios.
Nossa abordagem para plataformas de IA capacita Data Scientists e Machine Learning Engineers a criarem soluções de IA replicáveis de forma rápida e colaborativa e melhorar a confiabilidade e a segurança de seus modelos. Ajudamos você a reduzir o atrito para suas equipes e minimizar o tempo e os custos de desenvolvimento, mantendo uma governança sólida para garantir o desenvolvimento seguro, ético e compatível com a IA.
Imagine criar uma plataforma de IA escalável que ajude a resolver um problema com o qual 85% das suas clientes estão lidando diariamente.
O sistema de descarbonização por IA que construímos para a Terrascope supera as abordagens padrão com menos recursos de computação, menos dados e fornece cálculos de emissões em dias e semanas, em vez de meses.
É o que fazemos.
Descubra os benefícios
Chegue à produção 5x mais rápido e de forma eficaz
Simplifique o desenvolvimento concedendo para Data Scientists o acesso a dados, os recursos de computação e os modelos de base para criar soluções de IA em escala.
Promova a modularidade da infraestrutura de IA
Capacite Data Scientists e Developers a criarem e personalizarem facilmente fluxos de trabalho de IA usando uma interface de arrastar e soltar. Aumente a eficiência simplificando a integração de ML e promovendo a colaboração entre projetos.
Minimize o risco de conformidade com IA
Automatize a auditabilidade e a rastreabilidade para garantir que o desenvolvimento de IA seja transparente e responsável à medida que você aumenta suas capacidades.
Nossos serviços
Ajudamos você a desenvolver a IA em quatro fases:
Entenda seu ecossistema de nuvem atual, identifique possíveis casos de uso e medidas de sucesso e desenvolva um roteiro e plano de ação da plataforma de IA.
Crie uma plataforma inicial para treinamento e desenvolvimento de modelos, conecte-a a fontes de dados relevantes e forneça um MVP para um caso de uso de IA ou IA generativa.
Expanda os recursos da plataforma de IA adicionando componentes orientados por API, como modelos de base e dimensionamento, para oferecer suporte a vários casos de uso.
Obtenha suporte contínuo para manter sua plataforma de IA, adicionar novos recursos e avaliar novas ofertas de nuvem à medida que suas necessidades evoluem.
Integramos uma ampla gama de parceiras e plataformas de ecossistema, melhorando a adaptabilidade e acelerando os resultados.
