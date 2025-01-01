Enable javascript in your browser for better experience. Need to know to enable it? Go here.
Plataformas de IA

Sin un enfoque de plataforma de IA eficaz, el desarrollo de modelos puede verse obstaculizado por flujos de trabajo complejos, imperecederos y frágiles, lo que dificulta a las organizaciones generar y maximizar el valor empresarial de la IA.

 

Nuestro enfoque de las plataformas de IA permite a los científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático crear soluciones de IA replicables de forma rápida y colaborativa, y mejorar la fiabilidad, seguridad y fiabilidad de sus modelos. Te ayudamos a reducir la fricción para tus equipos y minimizar el tiempo y los costes de desarrollo, todo ello manteniendo una sólida gobernanza para garantizar un desarrollo seguro, ético y conforme a la IA.

 

Desarrollador trabajando en su escritorio rodeado de coloridos gráficos de puntos/textura
Imagina crear una plataforma de IA escalable que ayude a resolver un problema que el 85 % de tus clientes afrontan a diario.

 

El sistema de descarbonización de IA que creamos para Terrascope supera a los enfoques estándar con menos recursos informáticos, menos datos y ofrece cálculos de emisiones en días y semanas, en lugar de meses.

 

Es lo que hacemos.

 

Descubre los beneficios

Llega a producción 5 veces más rápido

 

Agiliza el desarrollo dando a los científicos de datos acceso a datos, recursos informáticos y modelos básicos para crear soluciones de IA a escala.

Promueve la reutilización y componibilidad de la infraestructura de IA

 

Permite a los científicos y desarrolladores de datos crear y personalizar fácilmente flujos de trabajo de IA mediante una interfaz de arrastrar y soltar. Aumenta la eficiencia optimizando la integración de ML y fomentando la colaboración entre proyectos.

Minimiza el riesgo de cumplimiento de la IA

 

Automatiza la auditabilidad y la trazabilidad para garantizar que el desarrollo de IA sea transparente y responsable a medida que aumentas tus capacidades.

Nuestros servicios

 

Te ayudamos a desarrollar la IA en cuatro fases:

 

Descubrimiento

Comprende tu ecosistema actual en la nube, identifica posibles casos de uso y medidas de éxito, y desarrolla una hoja de ruta y un plan de acción de la plataforma de IA.

Iniciar

Crea una plataforma inicial para la formación y el desarrollo de modelos, conéctala a fuentes de datos relevantes y entrega un MVP para un caso de uso de IA o IA generativa.

Escala

Amplía las capacidades de tu plataforma de IA añadiendo componentes impulsados por API, como modelos básicos y escalado para admitir múltiples casos de uso.

Sostener

Obtén soporte continuo para mantener su plataforma de IA, añadir nuevas capacidades y evaluar nuevas ofertas en la nube a medida que evolucionan sus necesidades.

Historias de éxito de clientes

Nuestros socios de confianza

Integramos sin esfuerzo una amplia gama de socios y plataformas del ecosistema, mejorando la adaptabilidad y acelerando los resultados.
Información recomendada

Nota: Este contenido puede no estar disponible en su idioma de preferencia.
Conéctate con nosotros para darte cuenta del poder transformador de la IA

